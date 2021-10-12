Тренер сборной Хорватии прокомментировал потерю очков в матче со Словакией

Рулевой сборной Хорватии Златко Далич пообщался с журналистами после поединка с командой Словакии в квалификации чемпионата мира-2022. Финальный свисток арбитра зафиксировал ничью со счетом 2:2.

«Не могу сказать чего-то плохого о своих игроках. Хочу поздравить их, ведь они проявили волю к победе. Мы пропустили два мяча, которых можно было избежать. Но ничего, нужно двигаться вперед», - передает слова специалиста пресс-служба УЕФА.

После этой осечки «клетчатые» набрали 17 баллов и опустились на вторую строчку. Лидерство в группе захватила Россия, имеющая на своем счету 19 очков.