Перишич: «Игра с Россией будет решающей»

Атакующий полузащитник сборной Хорватии Иван Перишич высказался относительно результата поединка с командой Словакии в матче отборочного раунда чемпионата мира-2022. Встреча завершилась вничью со счетом 2:2.

«Очень жаль, что не удалось одержать победу. Но мы все равно гордимся собой. Мы имели много моментов и могли набрать три балла. Теперь у нас месяц на подготовку. Все идет к тому, что домашняя игра против России будет решающей, но для начала нужно победить Мальту. Движемся шаг за шагом», - передает слова вингера пресс-служба УЕФА.

После восьми туров Россия с 19 очками лидирует в турнирной таблице, а Хорватия (17) идет на второй строчке.