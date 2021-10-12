Стали известны сборные, что поедут на чемпионат мира

Германия первой в Европе гарантировала себе поездку на чемпионат мира в Катар.

Состоялись очередные матчи европейской квалификации мундиаля - 2022. На сегодняшний день обеспечить себе первое место в группе и как следствие поездку в Катар смогла лишь немецкая сборная. У «бундестим» не возникло проблем с Северной Македонией в восьмом туре отбора (4:0). Таким образом, немцы с 21 очком в активе за два тура до конца квалификации досрочно выиграли группу J, имея отрыв от Румынии в 8 пунктов.

Отметим, что сборная России благодаря победе над Словенией со счётом 2:1 также вышла на первое место в своей группе и претендует на прямое попадание на первенство мира.