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Чемпионат мира по футболу 2022

Стали известны сборные, что поедут на чемпионат мира

12 Октября 2021 • 00:37 Комментировать
Северная Македония
0:4
Германия
окончен

Германия первой в Европе гарантировала себе поездку на чемпионат мира в Катар.

Состоялись очередные матчи европейской квалификации мундиаля - 2022. На сегодняшний день обеспечить себе первое место в группе и как следствие поездку в Катар смогла лишь немецкая сборная. У «бундестим» не возникло проблем с Северной Македонией в восьмом туре отбора (4:0). Таким образом, немцы с 21 очком в активе за два тура до конца квалификации досрочно выиграли группу J, имея отрыв от Румынии в 8 пунктов.

Отметим, что сборная России благодаря победе над Словенией со счётом 2:1 также вышла на первое место в своей группе и претендует на прямое попадание на первенство мира.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Германии Чемпионат Мира-2022
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окончен Кипр 2:2 Мальта
окончен Эстония 0:1 Уэльс
окончен Голландия 6:0 Гибралтар
окончен Исландия 4:0 Лихтенштейн
окончен Норвегия 2:0 Черногория
окончен Словения 1:2 РОССИЯ
окончен Северная Македония 0:4 Германия
окончен Румыния 1:0 Армения
окончен Латвия 1:2 Турция
окончен Беларусь 0:2 Чехия
окончен Хорватия 2:2 Словакия
12.10  17:00 Казахстан ... Финляндия 5.4 3.4 1.79
12.10  21:45 Англия ... Венгрия 1.16 8 20
12.10  21:45 Албания ... Польша 4 3.55 1.97
12.10  21:45 Сан-Марино ... Андорра 4.4 3.1 2.03
12.10  21:45 Сербия ... Азербайджан 1.17 7.6 18
12.10  21:45 Португалия ... Люксембург 1.08 12 35
12.10  21:45 Швеция ... Греция 2.03 3.3 4.1
12.10  21:45 Косово ... Грузия 2.19 3.15 3.75
12.10  21:45 Литва ... Швейцария 14 6.6 1.22
12.10  21:45 Болгария ... Северная Ирландия 2.24 3.2 3.55
12.10  21:45 Украина ... Босния и Герцеговина 1.79 3.7 4.7
12.10  21:45 Фарерские острова ... Шотландия 11 5.2 1.32
12.10  21:45 Дания ... Австрия 1.69 3.9 5.2
12.10  21:45 Израиль ... Молдова 1.17 7.6 18
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