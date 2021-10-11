Голландия и Норвегия добыли важные победы, Турция едва не потеряла последние шансы

В группе G квалификации чемпионата мира голландцы ожидаемо разгромили Гибралтар (6:0), а Мемфис Депай оформил дубль, к тому же не забил 11-метровый. Норвегия в двух очках от «оранжевых» после победы над Черногорией (2:0). А вот ничья 1:1 с Латвией могла стать приговором для команды Турции, но на 90-й минуте удалось вырвать победу - 2:1.
Протокол игры
|Норвегия
|2:0
|Черногория
|(1:0) Эльюнусси Мохамед 29'
|(2:0) Эльюнусси Мохамед 90'
Нюланд Эрьян • 73'Педерсен Маркус Гольмгрен • Страндберг Стефан • Ханше-Ольсен Андреас 89' ( Габриэльсен Рубен ( 89') • Мелинг Биргер • Берг Патрик • Дели Матс Мёллер 64' ( Джонсон Деннис ( 64') • Эдегор Мартин 82' ( Грегерсен Стиан ( 82' ) • 90'Эльюнусси Мохамед • Хёуге Йенс 46' ( Эурснес Фредрик ( 46') • Торстведт Кристиан 64' ( Бериша Ветон ( 64')
Запасные: Омойджуфано Охи • Грютебуст Стен • Ресхольт-Мюра Вильяр • Рюэрсон Юлиан • Фоссум Ивер • Лоде Мариус • Бьоркан Фредерик
Шаркич Матия • Вешович Марко 90' • 90'Вуячич Игор • 49'Томашевич Зарко • Радунович Ристо 63' 82' ( Бечирай Фатос ( 82') • Косович Небойша 46' ( Осмаич Милутин ( 46') • Шчекич Александар 76' ( Йовович Владимир ( 76' ) • 89'Янкович Марко • Марушич Адам • 63'Йоветич Стеван • Хакшабанович Сеад 67' ( Джюрджевич Урош ( 67')
Запасные: Божович Драшко • Драгоевич Милош • Иванович Игор • Мугоша Стефан • Дрешкович Мелдин • Вукчевич Марко • Миятович Милан
11 октября. Стадион "Уллевааль" (Осло).
Протокол игры
|(1:0) Ван Дейк Виргил 9'
|(2:0) Депай Мемфис 21'
|(3:0) Депай Мемфис 45'
|(4:0) Дюмфрис Дензел 48'
|(5:0) Данджума Арно 75'
|(6:0) Мален Дониэлл 86'
Бейло Юстин • Дюмфрис Дензел • Де Врей Стефан • Ван Дейк Виргил • Блинд Дэйли • Вейналдум Джорджиньо • Де Йонг Френки 60' ( Данджума Арно ( 60') • Классен Дэви • Бергёйс Стивен 60' ( Вегхорст Ваут ( 60') • Депай Мемфис • Ланг Ноа 78' ( Мален Дониэлл ( 78')
Запасные: Де Йонг Люк • Крул Тим • Флеккен Марк • Коопмейнерс Теун • Де Лихт Маттайс • Тимбер Юррьен • Маласиа Тирелл • Тиль Гус • Гравенберх Райан
Банда Брэдли • Босио Джэймс 46' ( Бритто Итан ( 46') • Чиполина Рой • Уайзмэн Скотт • Чиполина Джозеф 46' ( Ронан Киан ( 46') • Оливейро Джэйси • Эннсли Лу • Торилья Грэм 18' 88' ( Муэли Айман ( 88') • Уолкер Лайам 80' ( Хассан Мохамед Бадр ( 80') • Стич Рис 62' ( Кашаро Ли ( 62') • Валарино Джулиан
Запасные: Винет Джерон • Морган Келвин • Робба Джейми • Сантос Итан • Кумбес Джеймс • Понс Алан
11 октября. Стадион "Де Кёйп" (Роттердам).
Протокол игры
|(1:0) Демирал Мерих 70'
|76' Дурсун Сердар (1:1)
|90' Йилмаз Бурак (1:2)
Озолс Роберт • 90'Савалниекс Робертс • Черномордийс Антонийс • Дубра Каспар • Юрковскис Райвис • Зюзин Артур 60' ( Кигурс Мартиньш ( 60') • Эмсис Эдуард • Яунземс Алвис 3' 73' ( Онтужанс Даниэлс ( 73') • Робертс Улдрикис 60' ( Тарасов Игорь ( 60' ) • 87'Цыганик Андрей • 50'Гутковский Владислав
Чакыр Угурджан • Челик Зеки • Демирал Мерих • Сёюнджю Чаглар • Эркин Джанер 65' ( Дурсун Сердар ( 65') • Оздемир Берат • Юндер Дженгиз • Кекчю Оркун 65' ( Йылмаз Рыдван ( 65') • Чалханоглу Хакан • Актюркоглу Мухаммед 74' ( Дервисоглу Халил ( 74') • Йилмаз Бурак 57'
Запасные: Мюлдюр Мерт • Кутлу Беркан • Болат Синан • Эмюр Абдулкадир • Кабак Озан • Айхан Кан • Байиндыр Алтай • Туфан Озан • Язиджи Юсуф
11 октября. Стадион "Даугава".