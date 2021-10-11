Голландия и Норвегия добыли важные победы, Турция едва не потеряла последние шансы

В группе G квалификации чемпионата мира голландцы ожидаемо разгромили Гибралтар (6:0), а Мемфис Депай оформил дубль, к тому же не забил 11-метровый. Норвегия в двух очках от «оранжевых» после победы над Черногорией (2:0). А вот ничья 1:1 с Латвией могла стать приговором для команды Турции, но на 90-й минуте удалось вырвать победу - 2:1.