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Чемпионат мира по футболу 2022

Голландия и Норвегия добыли важные победы, Турция едва не потеряла последние шансы

11 Октября 2021 • 23:48 Комментировать
Норвегия
2:0
Черногория
окончен

В группе G квалификации чемпионата мира голландцы ожидаемо разгромили Гибралтар (6:0), а Мемфис Депай оформил дубль, к тому же не забил 11-метровый. Норвегия в двух очках от «оранжевых» после победы над Черногорией (2:0). А вот ничья 1:1 с Латвией могла стать приговором для команды Турции, но на 90-й минуте удалось вырвать победу - 2:1.

Протокол игры  
Норвегия 2:0 Черногория
(1:0) Эльюнусси Мохамед 29'    
(2:0) Эльюнусси Мохамед 90'    
Нюланд Эрьян   73' Педерсен Маркус Гольмгрен Страндберг Стефан Ханше-Ольсен Андреас   89' (Габриэльсен Рубен (   89') Мелинг Биргер Берг Патрик Дели Матс Мёллер   64' (Джонсон Деннис (   64') Эдегор Мартин   82' (Грегерсен Стиан (   82'   90') Эльюнусси Мохамед Хёуге Йенс   46' (Эурснес Фредрик (   46') Торстведт Кристиан   64' (Бериша Ветон (   64')
Запасные: Омойджуфано Охи Грютебуст Стен Ресхольт-Мюра Вильяр Рюэрсон Юлиан Фоссум Ивер Лоде Мариус Бьоркан Фредерик
Шаркич Матия Вешович Марко   90'   90' Вуячич Игор   49' Томашевич Зарко Радунович Ристо   63'   82' (Бечирай Фатос (   82') Косович Небойша   46' (Осмаич Милутин (   46') Шчекич Александар   76' (Йовович Владимир (   76'   89') Янкович Марко Марушич Адам   63' Йоветич Стеван Хакшабанович Сеад   67' (Джюрджевич Урош (   67')
Запасные: Божович Драшко Драгоевич Милош Иванович Игор Мугоша Стефан Дрешкович Мелдин Вукчевич Марко Миятович Милан
11 октября. Стадион "Уллевааль" (Осло).
Протокол игры  
Голландия 6:0 Гибралтар
(1:0) Ван Дейк Виргил 9'    
(2:0) Депай Мемфис 21'    
(3:0) Депай Мемфис 45'    
(4:0) Дюмфрис Дензел 48'    
(5:0) Данджума Арно 75'    
(6:0) Мален Дониэлл 86'    
Бейло Юстин Дюмфрис Дензел Де Врей Стефан Ван Дейк Виргил Блинд Дэйли Вейналдум Джорджиньо Де Йонг Френки   60' (Данджума Арно (   60') Классен Дэви Бергёйс Стивен   60' (Вегхорст Ваут (   60') Депай Мемфис Ланг Ноа   78' (Мален Дониэлл (   78')
Запасные: Де Йонг Люк Крул Тим Флеккен Марк Коопмейнерс Теун Де Лихт Маттайс Тимбер Юррьен Маласиа Тирелл Тиль Гус Гравенберх Райан
Банда Брэдли Босио Джэймс   46' (Бритто Итан (   46') Чиполина Рой Уайзмэн Скотт Чиполина Джозеф   46' (Ронан Киан (   46') Оливейро Джэйси Эннсли Лу Торилья Грэм   18'   88' (Муэли Айман (   88') Уолкер Лайам   80' (Хассан Мохамед Бадр (   80') Стич Рис   62' (Кашаро Ли (   62') Валарино Джулиан
Запасные: Винет Джерон Морган Келвин Робба Джейми Сантос Итан Кумбес Джеймс Понс Алан
11 октября. Стадион "Де Кёйп" (Роттердам).
Протокол игры  
Латвия 1:2 Турция
(1:0) Демирал Мерих 70'    
    76' Дурсун Сердар (1:1)
    90' Йилмаз Бурак (1:2)
Озолс Роберт   90' Савалниекс Робертс Черномордийс Антонийс Дубра Каспар Юрковскис Райвис Зюзин Артур   60' (Кигурс Мартиньш (   60') Эмсис Эдуард Яунземс Алвис   3'   73' (Онтужанс Даниэлс (   73') Робертс Улдрикис   60' (Тарасов Игорь (   60'   87') Цыганик Андрей   50' Гутковский Владислав
Запасные: Сорокин Владислав Стуглис Элвис Матревицс Рихардс Савельевс Алексейс Фёдоров Владислав Ошс Марцис Кроллис Раймондс Звиедрис Кришьянис Карклиньш Кришс
Чакыр Угурджан Челик Зеки Демирал Мерих Сёюнджю Чаглар Эркин Джанер   65' (Дурсун Сердар (   65') Оздемир Берат Юндер Дженгиз Кекчю Оркун   65' (Йылмаз Рыдван (   65') Чалханоглу Хакан Актюркоглу Мухаммед   74' (Дервисоглу Халил (   74') Йилмаз Бурак   57'
Запасные: Мюлдюр Мерт Кутлу Беркан Болат Синан Эмюр Абдулкадир Кабак Озан Айхан Кан Байиндыр Алтай Туфан Озан Язиджи Юсуф
11 октября. Стадион "Даугава".

 

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окончен Кипр 2:2 Мальта
окончен Исландия 4:0 Лихтенштейн
окончен Норвегия 2:0 Черногория
окончен Словения 1:2 РОССИЯ
окончен Северная Македония 0:4 Германия
окончен Румыния 1:0 Армения
окончен Латвия 1:2 Турция
окончен Беларусь 0:2 Чехия
окончен Хорватия 2:2 Словакия
окончен Эстония 0:1 Уэльс
окончен Голландия 6:0 Гибралтар
12.10  17:00 Казахстан ... Финляндия 5.4 3.4 1.79
12.10  21:45 Сербия ... Азербайджан 1.17 7.6 18
12.10  21:45 Португалия ... Люксембург 1.08 12 35
12.10  21:45 Швеция ... Греция 2.03 3.3 4.1
12.10  21:45 Косово ... Грузия 2.19 3.15 3.75
12.10  21:45 Литва ... Швейцария 14 6.6 1.22
12.10  21:45 Болгария ... Северная Ирландия 2.24 3.2 3.55
12.10  21:45 Украина ... Босния и Герцеговина 1.79 3.7 4.7
12.10  21:45 Фарерские острова ... Шотландия 11 5.2 1.32
12.10  21:45 Дания ... Австрия 1.69 3.9 5.2
12.10  21:45 Израиль ... Молдова 1.17 7.6 18
12.10  21:45 Англия ... Венгрия 1.16 8 20
12.10  21:45 Албания ... Польша 4 3.55 1.97
12.10  21:45 Сан-Марино ... Андорра 4.4 3.1 2.03
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