Словаки подарили сборной России ничью в Хорватии

Сборная Словакии, которая имела лишь теоретические шансы на выход из отборочной группы чемпионата мира 2022 года, упёрлась в Хорватии и не проиграла фавориту. Более того, недавний соперник сборной России дважды вел в счете после ударов Ивана Шранца и Лукаша Гараслина. Хорваты же отыгрывались усилиями Андрея Крамарича и Луки Модрича.
По итогам матча сборная Хорватии откатилась на второе место с отставанием в два очка от коллектива Валерия Карпина.
Протокол игры
|20' Шранц Иван (0:1)
|(1:1) Крамарич Андрей 25'
|45' Гараслин Лукаш (1:2)
|(2:2) Модрич Лука 71'
Ливакович Доминик • Станишич Йосип 67' ( Ливайя Марко ( 67') • Вида Домагой • Гвардиол Йошко • Баришич Борна • 90'Брозович Марсело • Иванушец Лука 46' ( Влашич Никола ( 46') • Модрич Лука • Пашалич Марио 60' ( Брекало Йосип ( 60') • Перишич Иван • Крамарич Андрей 85' ( Шушич Лука ( 85')
Запасные: Слуга Симон • Соса Борна • Уремович Филип • Шкорич Миле • Грбич Иво • Чалета-Цар Дуе • Понграчич Марин • Якич Кристиян
Родак Марек • 70'Пекарик Петер • Шатка Любомир • Шкриньяр Милан • Ганцко Давид • 89'Грошовски Патрик • Шранц Иван • 80'Куцка Юрай 69' 85' ( Ирка Эрик ( 85') • Гамшик Марек 41' ( Беро Матуш ( 41') • Гараслин Лукаш 72' ( Косцельник Мартин ( 72') • Алмаши Ладислав
Запасные: Руснак Альберт • Куцяк Душан • Грейф Доминик • Стрелец Давид • Вернон де Марко • Боженик Роберт • Суслов Томаш • Пощек Лукаш • Губочан Томаш
11 октября. Стадион "Градски врт" (Осиек).