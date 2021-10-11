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Чемпионат мира по футболу 2022

Словаки подарили сборной России ничью в Хорватии

11 Октября 2021 • 23:40 Комментировать (2)
Хорватия
2:2
Словакия
окончен

Сборная Словакии, которая имела лишь теоретические шансы на выход из отборочной группы чемпионата мира 2022 года, упёрлась в Хорватии и не проиграла фавориту. Более того, недавний соперник сборной России дважды вел в счете после ударов Ивана Шранца и Лукаша Гараслина. Хорваты же отыгрывались усилиями Андрея Крамарича и Луки Модрича.

По итогам матча сборная Хорватии откатилась на второе место с отставанием в два очка от коллектива Валерия Карпина.

Протокол игры  
Хорватия 2:2 Словакия
    20' Шранц Иван (0:1)
(1:1) Крамарич Андрей 25'    
    45' Гараслин Лукаш (1:2)
(2:2) Модрич Лука 71'    
Ливакович Доминик Станишич Йосип   67' (Ливайя Марко (   67') Вида Домагой Гвардиол Йошко Баришич Борна   90' Брозович Марсело Иванушец Лука   46' (Влашич Никола (   46') Модрич Лука Пашалич Марио   60' (Брекало Йосип (   60') Перишич Иван Крамарич Андрей   85' (Шушич Лука (   85')
Запасные: Слуга Симон Соса Борна Уремович Филип Шкорич Миле Грбич Иво Чалета-Цар Дуе Понграчич Марин Якич Кристиян
Родак Марек   70' Пекарик Петер Шатка Любомир Шкриньяр Милан Ганцко Давид   89' Грошовски Патрик Шранц Иван   80' Куцка Юрай   69'   85' (Ирка Эрик (   85') Гамшик Марек   41' (Беро Матуш (   41') Гараслин Лукаш   72' (Косцельник Мартин (   72') Алмаши Ладислав
Запасные: Руснак Альберт Куцяк Душан Грейф Доминик Стрелец Давид Вернон де Марко Боженик Роберт Суслов Томаш Пощек Лукаш Губочан Томаш
11 октября. Стадион "Градски врт" (Осиек).

 

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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Витаминович Алексей
11 Октября 2021 в 23:51
По игре словаков с нами было видно, что могут и с хорватами побороться, молодцы словаки)
779
11 Октября 2021 в 23:42
У нас пруха.)))
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окончен Кипр 2:2 Мальта
окончен Словения 1:2 РОССИЯ
окончен Северная Македония 0:4 Германия
окончен Румыния 1:0 Армения
окончен Латвия 1:2 Турция
окончен Беларусь 0:2 Чехия
окончен Хорватия 2:2 Словакия
окончен Эстония 0:1 Уэльс
окончен Голландия 6:0 Гибралтар
окончен Исландия 4:0 Лихтенштейн
окончен Норвегия 2:0 Черногория
12.10  17:00 Казахстан ... Финляндия 5.4 3.4 1.79
12.10  21:45 Швеция ... Греция 2.03 3.3 4.1
12.10  21:45 Косово ... Грузия 2.19 3.15 3.75
12.10  21:45 Литва ... Швейцария 14 6.6 1.22
12.10  21:45 Болгария ... Северная Ирландия 2.24 3.2 3.55
12.10  21:45 Украина ... Босния и Герцеговина 1.79 3.7 4.7
12.10  21:45 Фарерские острова ... Шотландия 11 5.2 1.32
12.10  21:45 Дания ... Австрия 1.69 3.9 5.2
12.10  21:45 Израиль ... Молдова 1.17 7.6 18
12.10  21:45 Англия ... Венгрия 1.16 8 20
12.10  21:45 Албания ... Польша 4 3.55 1.97
12.10  21:45 Сан-Марино ... Андорра 4.4 3.1 2.03
12.10  21:45 Сербия ... Азербайджан 1.17 7.6 18
12.10  21:45 Португалия ... Люксембург 1.08 12 35
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