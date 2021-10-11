Словаки подарили сборной России ничью в Хорватии

Сборная Словакии, которая имела лишь теоретические шансы на выход из отборочной группы чемпионата мира 2022 года, упёрлась в Хорватии и не проиграла фавориту. Более того, недавний соперник сборной России дважды вел в счете после ударов Ивана Шранца и Лукаша Гараслина. Хорваты же отыгрывались усилиями Андрея Крамарича и Луки Модрича.

По итогам матча сборная Хорватии откатилась на второе место с отставанием в два очка от коллектива Валерия Карпина.