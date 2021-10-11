Депай установил рекорд по голам за сборную в течение года

Мемфис Депай обошёл легендарного Патрика Клюйверта, отличившись 14 мячами в течение календарного года.

Голландский 27-летний нападающий своей игрой доказывает, что он неслучайно получил приглашение в «Барселону».

В поединке европейской квалификации к чемпионату мира против сборной Гибралтара Мемфис Депай уже в первом тайме расписался дублем и довёл число забитых в 2021 году за «оранье» голов до 14, информирует OptaJohan. Таким образом, Депай обошёл Патрика Клюйверта, который в 2000 году забил 12 мячей.

Нидерландская сборная добыла свою шестую победу в отборе, обыграв Гибралтар 6:0.