Германия пробилась на чемпионат мира, разгромив Северную Македонию

Сборная Германии пробилась на чемпионат мира. Немцы, одолев команду Северной Македонии, оторвались от второго места на восемь очков за два тура до конца отбора. Таким образом, подопечные Ханси Флика едут в Катар.

Сборная Германии в понедельник при определенных раскладах могла гарантировать себе путёвку в Катар. За три тура до окончания отборочного турнира подопечные Ханси Флика на шесть очков опережали команды Северной Македонии и Армении. Очередной матч квалификации Бундестим проводила как раз в гостях против первых.

Немцы с первых секунд бросились в атаку и быстро могли открыть счёт. Через центр последовала передача на ход Вернеру, но того успел опередить вышедший из ворот Димитревски. После этого македонцы всё же стали играть увереннее. Хозяева в дебюте не давали соперникам больше создавать острые моменты, пытались высокого прессинговали и сами старались быстро атаковать, правда, Нойера толком не беспокоили.

Первый по-настоящему опасный момент создали, конечно, немцы. Мюллер, делая передачу, закрутил мяч к воротам, и тот угодил в перекладину. Затем Гнабри выстрелил издалека в угол, но Димитревски выручил команду. Правда, хозяева тут же ответили – Элмас пробил с правого края штрафной, но Нойер также был на матче.

Под занавес первого тайма македонцев вновь спас каркас ворот. Вернер из пределов штрафной угодил в штангу, а Мюллер на добивании попала в соперника. В итоге, на перерыв команды ушли при нулях на табло. Однако уже в начале второй половины немцы счёт открыли. Гости убежали в контратаку – Мюллер вошёл в штрафную, сблизился с вратарём и выкатил мяч Хаверцу на пустые ворота, который не промахнулся.

Македонцы старались прибавить и пойти в атаку. Однако немцы грамотно действовали по счёту и не давали сопернику что-то придумывать. Сами же подопечные Флика при этом не пытались давить, просто контролируя игру. Этого темпа хватило гостям, чтобы удвоить преимущество. Вернер получил мяч в центре штрафной и, оказавшись с глазу на глаз с Димитревски, был точен.

Македонцы после этого будто расстроились. Тут же Вернер вошёл в штрафную и опасно прострелил, но никто из партнёров не смог замкнуть передачу. Затем он же уже обводящим ударом из пределов штрафной оформил дубль. Позже ещё и Мусиала вышел на рандеву с Димитревски и довёл счёт уж до неприличного.

Таким образом, бундестим отомстила за поражение в первом круге со счётом 1:2. В следующем туре немцы дома примут сборную Лихтенштейна, и нет сомнений, что они одержат победу. При этом бундестим этот матч уже не нужен, так как подопечные Ханси Флика благодаря победе в Северной Македонии обеспечили себе путёвку в Катар. Что касается македонцев, то их ждёт вояж в Армению, и этот матч будет важным с точки зрения борьбы за вторую строчку в группе, которая даст право сыграть в стыковых поединках.