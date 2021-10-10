Бывший нападающий московского ЦСКА и сборной России, а ныне старший тренер «СКА-Хабаровска» Денис Попов поговорил с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым в преддверии матча Словения – Россия в отборе к ЧМ-2022.

- Чего ожидать от матча со Словенией? Того и ожидать – победы, – сказал Попов.

- Какой?

- Нас устроит победа с крупным счётом, хотя бы 1:0. Сейчас такое время настало, что неважно, как ты выиграешь: красиво или некрасиво, от обороны или в атаке. Главное – победить, и всё.

- Когда такое время настало?

- Я в общем говорю, потому что у нас нет права на ошибку. Малейшая потеря очков – и уже можно будет забыть о первом месте. Надо обезопасить себя от преследователей, чтобы никто не сдвинул нас со второго места в группе. Слава богу, худо-бедно выиграли у Словакии. А то, что у соперника были моменты, это понятно – там ведь тоже не фантики играют. И у Словении не фантики.

- Именно словенцы не пустили Россию на ЧМ-2010 – это сыграет сейчас какую-то роль?

- Не думаю. То, что было когда-то, не может глобально повлиять на сегодняшнюю ситуацию. С тех пор много что изменилось. Это лишь историческая статистика, не более того.

- Как Карпину справляться с кадровыми проблемами?

- В любом случае потеря игроков, которые раньше выходили в стартовом составе, не есть хорошо. Но зато должны проявлять себя другие футболисты. В сборную-то не по объявлению попадают.

- Дзюба сам отказался туда ехать.

- Это его личное дело. Надо не забывать, что ему уже не 20 лет, сказывается и усталость, и травмы. Нужно относиться с пониманием к его решению. Я же говорю, что есть другие футболисты. Свято место пусто не бывает, правильно? У тех, кто получит свой шанс, будет двойная мотивация показать себя с лучшей стороны.

- Имеете в виду Агаларова?

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- В том числе. Парень на ходу, забил несколько мячей в РПЛ. Почему он не может хорошо проявить себя на уровне сборных? Здесь для него важно психологически не перегореть. Если его выпустят за национальную команду, ему надо раскрепоститься и сыграть так же, как за «Уфу» в чемпионате России.