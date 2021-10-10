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Чемпионат мира по футболу 2022

Денис Попов: «К решению Дзюбы надо относиться с пониманием, ему уже не 20 лет» эксклюзив

10 Октября 2021 • 17:38 Комментировать (2)

Бывший нападающий московского ЦСКА и сборной России, а ныне старший тренер «СКА-Хабаровска» Денис Попов поговорил с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым в преддверии матча Словения – Россия в отборе к ЧМ-2022.

- Чего ожидать от матча со Словенией? Того и ожидать – победы, – сказал Попов.

- Какой?

- Нас устроит победа с крупным счётом, хотя бы 1:0. Сейчас такое время настало, что неважно, как ты выиграешь: красиво или некрасиво, от обороны или в атаке. Главное – победить, и всё.

- Когда такое время настало?

- Я в общем говорю, потому что у нас нет права на ошибку. Малейшая потеря очков – и уже можно будет забыть о первом месте. Надо обезопасить себя от преследователей, чтобы никто не сдвинул нас со второго места в группе. Слава богу, худо-бедно выиграли у Словакии. А то, что у соперника были моменты, это понятно – там ведь тоже не фантики играют. И у Словении не фантики.

- Именно словенцы не пустили Россию на ЧМ-2010 – это сыграет сейчас какую-то роль?

- Не думаю. То, что было когда-то, не может глобально повлиять на сегодняшнюю ситуацию. С тех пор много что изменилось. Это лишь историческая статистика, не более того.

- Как Карпину справляться с кадровыми проблемами?

- В любом случае потеря игроков, которые раньше выходили в стартовом составе, не есть хорошо. Но зато должны проявлять себя другие футболисты. В сборную-то не по объявлению попадают.

- Дзюба сам отказался туда ехать.

- Это его личное дело. Надо не забывать, что ему уже не 20 лет, сказывается и усталость, и травмы. Нужно относиться с пониманием к его решению. Я же говорю, что есть другие футболисты. Свято место пусто не бывает, правильно? У тех, кто получит свой шанс, будет двойная мотивация показать себя с лучшей стороны.

- Имеете в виду Агаларова?

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- В том числе. Парень на ходу, забил несколько мячей в РПЛ. Почему он не может хорошо проявить себя на уровне сборных? Здесь для него важно психологически не перегореть. Если его выпустят за национальную команду, ему надо раскрепоститься и сыграть так же, как за «Уфу» в чемпионате России.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Чм-2022 Денис Попов
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Комментарии (2)
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Redwhite1959
10 Октября 2021 в 18:21
Чем отличается великий писатель от обычного? Великий пишет на века, обычный - на злобу сегодняшнего дня. По радио услышал "Песню о Буревестнике" Горького, которую впервые прочитал ещё давно по школьной программе. Возникла - неожиданно - ассоциация - Карпин - Буревестник, который не боится никаких бурь и жаждет побед, а Дзюба - пИнгвин, который не захотел ввязываться в борьбу с этими бурями, найдя смешные отговорки. Ему - действительно - не 20 лет, а потому странно, что в его возрасте на первый план выходят личные амбиции((
блок
10 Октября 2021 в 17:51
Хватит позориться с Дзюбой! Он всё показал с Данией, Бельгией и на кубке Конференций. Если говорить про академии, то даже если взять посредственный Тульский Арсенал, то там с приходом афериста Аджоева Тульским и не пахнет! 1) На поле не выходит ни одного туляка. ( Во всей Туле и области нет ни 1 футболиста туляка способного выйти на поле за Арсенал по мысли Аджоева! Это как же можно ненавидеть туляков, чтобы все дороги им закрыть!!! Тоже самое и в Зените хотят сделать. ЧТОБЫ под названием ЗЕНИТ на поле выходила сб. Мира! Но лимит им мешает. P.S. Я вижу выход. ЕСЛИ К ПРИМЕРУ У КОМАНД ПРОБЛЕМЫ СО СВОИМИ АКАДЕМИЯМИ, ТО КУПИВ ЛЕГИОНЕРА К ПРИМЕРУ ЗА 100 МЛН.БАКСОВ, ТО 100 МЛН.БАКСОВ ОНИ ДОЛЖНЫ ВЫДЕЛЯТЬ НА ВСЕ АКАДЕМИИ ФУТБОЛЬНЫЕ РОССИИ!!!! И ЛИМИТ ПРИ ТАКОМ УСЛОВИИ МОЖНО ОТМЕНЯТЬ!!! А ЗА МОШЕННИЧЕСТВО РАССТРЕЛИВАТЬ!!! И ПОВЕРЬТИ ДЕРЬМО С ЛИМИТОМ ПРЕКРАТИТСЯ!!! И ПИД-СЫ ДАЛЁКИЕ ОТ ФУТБОЛА У РУЛЯ КЛУБОВ РФПЛ СДУЮТСЯ!!!
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