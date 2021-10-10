Карасёв получил назначение на игру Болгария – Северная Ирландия

Российский арбитр Сергей Карасёв обслужит поединок европейской квалификации к чемпионату мира.

Официальный сайт УЕФА отрапортовал о составе судейских бригад на предстоящие матчи отбора к чемпионату мира. Арбитром в поле на матче Болгария – Северная Ирландия станет белорус Алексей Кульбаков. Сергей Карасёв будет работать на VAR.

Встреча сборной Болгарии с североирландцами состоится во вторник, 12 октября. Начало матча – в 21:45 по московскому времени.

Напомним, что не так давно российский рефери обслуживал полуфинальную игру Лиги наций между сборными Италии и Испании, в которой он удалил с поля капитана чемпионов Европы Леонардо Бонуччи.