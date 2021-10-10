​Сборная Дании до сих пор не пропустила ни одного гола в отборе на чемпионат мира

Сборная Дании в субботу разобралась с Молдовой, победив на выезде со счётом 4:0. Датчане продолжают идти в отборочном цикле чемпионата мира без потерь. Более того, «алая гвардия» даже ни разу не пропустила. Датская национальная команда выиграла все семь прошедших игр с общим счётом 26:0.

Чтобы оформить путёвку на чемпионат мира, сборной Дании достаточно обыграть во вторник Австрию на своём поле.

Чемпионат мира пройдёт в Катаре в ноябре-декабря 2022 года.

Напомним, что на чемпионате Европы, проходившем летом, сборная Дании добралась до полуфинала, где проиграла Англии.