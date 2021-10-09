​Сборной Грузии отказали в переносе матча с Грецией

В субботу сборная Грузии на своём поле проиграла Греции со счётом 0:2. Федерация футбола Грузии ранее выпустила заявление, в котором сообщила о своём обращении в УЕФА и ФИФА. Грузины просили перенести матч из-за трагедии в Батуми, где произошло обрушение жилого дома. Впрочем, футбольные власти в переносе отказали.

Матч Грузия – Греция было решено проводить при пустых трибунах. Болельщикам будет возмещена стоимость купленных билетов.

Следующий матч сборная Грузии проведёт во вторник, 12 октября, на выезде. Соперником команды будет сборная Косова.