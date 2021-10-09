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Чемпионат мира по футболу 2022

​Бобан: «Чемпионат мира раз в два года – это даже хуже Суперлиги»

09 Октября 2021 • 21:43 Комментировать (1)

Известный в прошлом футболист Звонимир Бобан, который сейчас работает в УЕФА, высказался об идее проводить чемпионат мира раз в два года.

«Я поддерживаю нововведения, которые делают футбол лучше. Но нельзя быть одержимым изменениями только ради доходов. Футбол ценят ещё и за традиции.

Идея Джанни Инфантино и Арсена Венгера о проведении чемпионата мира раз в два года абсурдна. Это даже хуже, чем Суперлига. Это будет плохо для футболистов, лиг, клубов, а также для привлекательности соревнований. Это разрушит футбольные институты вместе с футбольной пирамидой, которая строилась десятилетиями. УЕФА никогда не предложит проводить Евро каждые два года, даже если это принесёт больше денег», - рассказал Бобан La Gazzetta dello Sport.

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Чемпионат Мира УЕФА Звонимир Бобан
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Комментарии (1)
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Don sangre
09 Октября 2021 в 22:16
Энтонт бред еще жыве шо Ле?
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