​Бобан: «Чемпионат мира раз в два года – это даже хуже Суперлиги»

Известный в прошлом футболист Звонимир Бобан, который сейчас работает в УЕФА, высказался об идее проводить чемпионат мира раз в два года.

«Я поддерживаю нововведения, которые делают футбол лучше. Но нельзя быть одержимым изменениями только ради доходов. Футбол ценят ещё и за традиции.

Идея Джанни Инфантино и Арсена Венгера о проведении чемпионата мира раз в два года абсурдна. Это даже хуже, чем Суперлига. Это будет плохо для футболистов, лиг, клубов, а также для привлекательности соревнований. Это разрушит футбольные институты вместе с футбольной пирамидой, которая строилась десятилетиями. УЕФА никогда не предложит проводить Евро каждые два года, даже если это принесёт больше денег», - рассказал Бобан La Gazzetta dello Sport.