Российские судьи обслужат матч отбора ЧМ-2022 Голландия - Гибралтар

Российская бригада судей получила назначение на поединок отборочного раунда чемпионата мира-2022 между сборными Голландии и Гибралтара, об этом рапортует пресс-служба УЕФА.

Главным рефери противостояния утвержден Виталий Мешков. Его ассистентами назначены Дмитрий Сафьян и Игорь Демешко. Резервный судья – Кирилл Левников.

Матч сборных Голландии и Гибралтара пройдет в понедельник, 11 октября, в городе Роттердам. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.

После семи туров Голландия лидирует в группе G, а Гибралтар находится на последней позиции.