Главный тренер песчанокопской «Чайки» Сергей Ташуев, ранее возглавлявший «Краснодар», «Анжи» и «Кубань», в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал победу сборной России над Словакией (1:0) в отборочном этапе ЧМ-2022.

- Так сложились сегодня обстоятельства, что наша сборная несбалансирована в плане качества состава и взаимодействий на поле. Сейчас не та ситуация, когда футболисты сыграны, чувствуют друг друга и чётко знают свои манёвры. Надо было надо выходить, сражаться, биться, закрывать зоны, не открывать сопернику пространство, не давать ему забивать, а свой момент использовать. И это правильное решение, потому что какие ещё варианты? Ну какие?

Мало того что сборная России в данный момент не самая сильная, так ещё много травмированных, отказники Фернандес и Дзюба. Слава богу, забили, заставив ошибиться защитника соперника. А после этого план был такой: отбиваемся, закрываем наше игровое поле, амортизируем атаки соперника, сбиваем их скорость, чтобы они не разгонялись на пространстве и увязли в нашем болоте. Да, плохое слово, но что делать? Главное, что три очка не пахнут.

У словаков были определённые подходы к штрафной площади. Это крепкая команда, и она старалась исправить ситуацию, но наша оборона и Сафонов сыграли надёжно. Словаки имели сильный момент, когда «расстреливали» вратаря из центральной зоны, но Сафонов молодец, что не стал тогда дёргаться и гадать. Нужно отметить чутьё тренера вратарей Кафанова – кажется, у нас в сборной все вратари и капитаны (смеётся).

Как играть со Словенией? Тренерский штаб будет разбираться, но я думаю, что матч получится похожий. Надо обороняться сзади и искать шансы впереди. Как говорил великий Лобановский, применять комбинированный метод ведения игры: выше, ниже и так далее.