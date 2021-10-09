Бывший главный тренер юношеской сборной России и нынешний тренер «Риги» Равиль Сабитов в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил отборочный матч Россия – Словакия (1:0).

- Ига не понравилась, но результат понравился. Сборная России играла как умела. Группа футболистов не смогла принять участие в матче из-за травм, однако они были успешно заменены другими. Главное, что победили.

Будь Словакия поудачливей, она бы не проиграла. Она создала предостаточно моментов, но ей не повезло в завершающей стадии, плюс здорово действовал Сафонов. Радует, что Карпин приручил удачу. Судя по всему, матч со Словенией тоже окажется непростым.