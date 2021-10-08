Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 244 Комментарии
Чемпионат мира по футболу 2022

Германия дожала Румынию, Исландия и Армения сыграли вничью

08 Октября 2021 • 23:41 Комментировать
Лихтенштейн
0:4
Северная Македония
окончен

В группе J отбора чемпионата мира сборная Германии играла с Румынией и уступила в первом тайме, пропустив быстрый гол от Яниса Хаджи. Впрочем, после перерыва все встало на свои места. Голы Сержа Гнабри и Томаса Мюллера принесли «бундестим» победу (2:1) и отрыв в шесть очков от второго места.

Исландия с Арменией поделили очки (1:1), а Северная Македония разгромила Лихтенштейн (4:0).

Протокол игры  
Германия 2:1 Румыния
    9' Хаджи Янис (0:1)
(1:1) Гнабри Серж 52'    
(2:1) Мюллер Томас 81'    
Тер Штеген Марк-Андре Хофманн Йонас   85' (Клостерманн Лукас (   85') Зюле Никлас Рюдигер Антонио Керер Тило   88' Киммих Йозуа Горецка Леон Гнабри Серж Ройс Марко   67' (Хаверц Кай (   67') Сане Лерой   89' (Адейеми Карим (   89') Вернер Тимо   68' (Мюллер Томас (   68')
Запасные: Раум Давид Лено Бернд Гинтер Маттиас Вирц Флориан Шлоттербек Нико Нойхаус Флориан Мусиала Джамал
Ницэ Флорин Ратиу Андрей   59' Рус Адриан Кирикеш Влад Бурка Андрей   50' (Маня Кристьян (   50') Тошка Алин Хаджи Янис   60' (Максим Александру (   60') Марин Рэзван Станчу Николае   41'   83' (Албу Кристиан (   83') Михэйлэ Валентин   60' (Иван Андрей (   60') Пушкаш Георге   80'   83' (Митрицэ Александру (   83')
Запасные: Кордя Андрей Чикылдэу Александру Айоани Михай Кешерю Клаудиу Банку Никусор Влад Даниэл Моруцан Олимпиу
08 октября. Стадион "Фолькспаркштадион" (Гамбург).
Протокол игры  
Исландия 1:1 Армения
    35' Оганесян Камо (0:1)
(1:1) Йоханнессон Исак-Бергманн 77'    
Олафссон Элиас-Рафн Севарссон Биркир   69' Херманнссон Хьёртур   68' (Гудьонсен Свейнн (   68') Бьярнасон Бриньяр Инги   46' (Гретарссон Даниэль (   46') Скуласон Ари   90' Бьярнасон Биркир Палссон Виктор Хельгасон Торир   90' (Эллертссон Микаэль-Эгиль (   90') Торстейнссон Йон   81' (Андерсон Микаэль (   81') Кьяртанссон Видар   46' (Йоханнессон Исак-Бергманн (   46'   90') Гудмундссон Альберт
Запасные: Тордарсон Стефан-Тейтюр Сампстед Альфонс Гуннарссон Патрик Омарссон Элиас Рунарссон Рунар Тораринссон Гудмундур Лейфссон Ари
Юрченко Давид Оганесян Камо Восканян Тарон Ароян Вараздат Тертерян Давид Удо Соломон Барсегян Тигран   87' (Гелоян Ишхан (   87') Мхитарян Генрих Сперцян Эдуард   74'   78' (Карапетян Александр (   78') Адамян Саркис   78' (Григорян Артак (   78') Селараян Лукас   64' (Байрамян Хорен (   64')
Запасные: Мурадян Карен Монрой Хорди Айвазов Анатолий Мкоян Грайр Бучнев Станислав Варданян Эрик Маргарян Жирайр Аванесян Артём
08 октября. Стадион "Лаугардалсвёллур".
Протокол игры  
Лихтенштейн 0:4 Северная Македония
    39' Велкоски Дарко (0:1)
    66' Алиоски Эгзиян (0:2)
    74' Николов Бобан (0:3)
    83' Чурлинов Дарко (0:4)
Бюхель Бенджамин Вольфингер Сандро   79' (Грюненфельдер Рафаэль (   79') Малин Андреас Кауфман Даниэль   52' Хофер Йенс Гёппель Максимилиан Зеле Арон   76' (Бюхель Мартин (   76') Вольфингер Фабио   49'   61' (Йилдыз Сейхан (   61') Хаслер Николас Фрик Ноах   46' (Майер Ливио (   46') Фрик Яник
Запасные: Спириг Роман Marco Marxer Марксер Александер Брандле Даниэль Ло Руссо Лоренцо Кардесоглу Ридван Майер Клаудио
Димитриевски Столе Чурлинов Дарко Ристовски Стефан   76' (Ракип Эрдаль (   76') Велкоски Дарко   76' (Зайков Джоко (   76') Ристевски Кирче Спировски Стефан Адеми Ариян   70' (Николов Бобан (   70') Элмас Эльиф Трайковски Александар Алиоски Эгзиян   70' (Асковски Стефан (   70') Ристовски Милан   25'   61' (Миовски Боян (   61')
Запасные: Тодороски Тодор Атанасов Яни Серафимов Никола Шишковски Дамьян Яхович Адис Джорджев Никола Илиев Деян
08 октября. Стадион "Рейнпарк" (Вадуц).

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Германии Сборная Армении Сборная Румынии
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
Видео комментарии
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Чехия 2:2 Уэльс
окончен Кипр 0:3 Хорватия
окончен Латвия 0:1 Голландия
окончен Германия 2:1 Румыния
окончен Мальта 0:4 Словения
окончен Эстония 2:0 Беларусь
окончен РОССИЯ 1:0 Словакия
окончен Исландия 1:1 Армения
окончен Турция 1:1 Норвегия
окончен Лихтенштейн 0:4 Северная Македония
окончен Гибралтар 0:3 Черногория
09.10  16:00 Литва ... Болгария 3.7 3.25 2.17
09.10  16:00 Казахстан ... Босния и Герцеговина 4 3.5 1.97
09.10  19:00 Азербайджан ... Ирландия 3.4 3.25 2.3
09.10  19:00 Финляндия ... Украина 3.8 3.3 2.11
09.10  19:00 Грузия ... Греция 3.35 3.2 2.33
09.10  19:00 Швеция ... Косово 1.41 5 7.6
09.10  19:00 Шотландия ... Израиль 2.03 3.35 4
09.10  21:45 Фарерские острова ... Австрия 16 7 1.2
09.10  21:45 Венгрия ... Албания 1.91 3.35 4.6
09.10  21:45 Люксембург ... Сербия 7.2 4.4 1.48
09.10  21:45 Швейцария ... Северная Ирландия 1.37 5 9.2
09.10  21:45 Молдова ... Дания 23 8.6 1.14
09.10  21:45 Андорра ... Англия 50 30 1.01
09.10  21:45 Польша ... Сан-Марино 1.01 30 60
Все матчи
Новости
Сегодня, 09 Октября
00:32 · Чемпионат мира 2022
Как сборная России обыграла словаков - видео видео
00:19 · Чемпионат мира 2022
Губерниев отреагировал на победу сборной России в матче со Словакией 1
00:16 · Чемпионат мира 2022
Карпин: «Все бились и умирали на поле, где-то удача повернулась лицом к нам из-за этого»
00:12 · Чемпионат мира 2022
Тина Канделаки: Лучшим игроком сборной России однозначно стал Сафонов
00:06 · Чемпионат мира 2022
Сафонов: «По морально-волевым это достаточно заслуженная победа» 1
08 Октября
23:43 · Чемпионат мира 2022
Турция и Норвегия поделили очки, Голландия одолела Латвию
23:41 · Чемпионат мира 2022
Германия дожала Румынию, Исландия и Армения сыграли вничью
23:39 · Чемпионат мира 2022
Хорватия победила киприотов, Словения одолела Мальту
23:38 · Чемпионат мира 2022
Чехия с Уэльсом открыли дорогу Бельгии, Беларусь проиграла Эстонии
23:24 · Чемпионат мира 2022
Чистяков дебютировал за сборную России
23:05 · Чемпионат мира 2022
Карпин в перерыве матча Россия - Словакия сделал двойную замену
22:38 · Чемпионат мира 2022
Болельщики сборной России вывесили баннер в поддержку Карпина
22:23 · Чемпионат мира 2022
Сборная России открыла счёт в поединке со Словакией
22:13 · Чемпионат мира 2022
​Кузяев вышел на матч со Словакией в защитной маске
21:23 · Чемпионат мира 2022
В Госдуме предложили провести товарищеский матч между Россией и Украиной 6
Все новости
Рекомендуем