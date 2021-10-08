Германия дожала Румынию, Исландия и Армения сыграли вничью

В группе J отбора чемпионата мира сборная Германии играла с Румынией и уступила в первом тайме, пропустив быстрый гол от Яниса Хаджи. Впрочем, после перерыва все встало на свои места. Голы Сержа Гнабри и Томаса Мюллера принесли «бундестим» победу (2:1) и отрыв в шесть очков от второго места.

Исландия с Арменией поделили очки (1:1), а Северная Македония разгромила Лихтенштейн (4:0).