Германия дожала Румынию, Исландия и Армения сыграли вничью

В группе J отбора чемпионата мира сборная Германии играла с Румынией и уступила в первом тайме, пропустив быстрый гол от Яниса Хаджи. Впрочем, после перерыва все встало на свои места. Голы Сержа Гнабри и Томаса Мюллера принесли «бундестим» победу (2:1) и отрыв в шесть очков от второго места.
Исландия с Арменией поделили очки (1:1), а Северная Македония разгромила Лихтенштейн (4:0).
Протокол игры
|9' Хаджи Янис (0:1)
|(1:1) Гнабри Серж 52'
|(2:1) Мюллер Томас 81'
Тер Штеген Марк-Андре • Хофманн Йонас 85' ( Клостерманн Лукас ( 85') • Зюле Никлас • Рюдигер Антонио • Керер Тило • 88'Киммих Йозуа • Горецка Леон • Гнабри Серж • Ройс Марко 67' ( Хаверц Кай ( 67') • Сане Лерой 89' ( Адейеми Карим ( 89') • Вернер Тимо 68' ( Мюллер Томас ( 68')
Запасные: Раум Давид • Лено Бернд • Гинтер Маттиас • Вирц Флориан • Шлоттербек Нико • Нойхаус Флориан • Мусиала Джамал
Ницэ Флорин • Ратиу Андрей • 59'Рус Адриан • Кирикеш Влад • Бурка Андрей 50' ( Маня Кристьян ( 50') • Тошка Алин • Хаджи Янис 60' ( Максим Александру ( 60') • Марин Рэзван • Станчу Николае 41' 83' ( Албу Кристиан ( 83') • Михэйлэ Валентин 60' ( Иван Андрей ( 60') • Пушкаш Георге 80' 83' ( Митрицэ Александру ( 83')
Запасные: Кордя Андрей • Чикылдэу Александру • Айоани Михай • Кешерю Клаудиу • Банку Никусор • Влад Даниэл • Моруцан Олимпиу
08 октября. Стадион "Фолькспаркштадион" (Гамбург).
Протокол игры
|35' Оганесян Камо (0:1)
|(1:1) Йоханнессон Исак-Бергманн 77'
Олафссон Элиас-Рафн • Севарссон Биркир • 69'Херманнссон Хьёртур 68' ( Гудьонсен Свейнн ( 68') • Бьярнасон Бриньяр Инги 46' ( Гретарссон Даниэль ( 46') • Скуласон Ари • 90'Бьярнасон Биркир • Палссон Виктор • Хельгасон Торир 90' ( Эллертссон Микаэль-Эгиль ( 90') • Торстейнссон Йон 81' ( Андерсон Микаэль ( 81') • Кьяртанссон Видар 46' ( Йоханнессон Исак-Бергманн ( 46' ) • 90'Гудмундссон Альберт
Юрченко Давид • Оганесян Камо • Восканян Тарон • Ароян Вараздат • Тертерян Давид • Удо Соломон • Барсегян Тигран 87' ( Гелоян Ишхан ( 87') • Мхитарян Генрих • Сперцян Эдуард 74' 78' ( Карапетян Александр ( 78') • Адамян Саркис 78' ( Григорян Артак ( 78') • Селараян Лукас 64' ( Байрамян Хорен ( 64')
Запасные: Мурадян Карен • Монрой Хорди • Айвазов Анатолий • Мкоян Грайр • Бучнев Станислав • Варданян Эрик • Маргарян Жирайр • Аванесян Артём
08 октября. Стадион "Лаугардалсвёллур".
Протокол игры
|39' Велкоски Дарко (0:1)
|66' Алиоски Эгзиян (0:2)
|74' Николов Бобан (0:3)
|83' Чурлинов Дарко (0:4)
Бюхель Бенджамин • Вольфингер Сандро 79' ( Грюненфельдер Рафаэль ( 79') • Малин Андреас • Кауфман Даниэль • 52'Хофер Йенс • Гёппель Максимилиан • Зеле Арон 76' ( Бюхель Мартин ( 76') • Вольфингер Фабио 49' 61' ( Йилдыз Сейхан ( 61') • Хаслер Николас • Фрик Ноах 46' ( Майер Ливио ( 46') • Фрик Яник
Запасные: Спириг Роман • Marco Marxer • Марксер Александер • Брандле Даниэль • Ло Руссо Лоренцо • Кардесоглу Ридван • Майер Клаудио
Димитриевски Столе • Чурлинов Дарко • Ристовски Стефан 76' ( Ракип Эрдаль ( 76') • Велкоски Дарко 76' ( Зайков Джоко ( 76') • Ристевски Кирче • Спировски Стефан • Адеми Ариян 70' ( Николов Бобан ( 70') • Элмас Эльиф • Трайковски Александар • Алиоски Эгзиян 70' ( Асковски Стефан ( 70') • Ристовски Милан 25' 61' ( Миовски Боян ( 61')
Запасные: Тодороски Тодор • Атанасов Яни • Серафимов Никола • Шишковски Дамьян • Яхович Адис • Джорджев Никола • Илиев Деян
08 октября. Стадион "Рейнпарк" (Вадуц).