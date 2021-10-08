Хорватия победила киприотов, Словения одолела Мальту

Соперники сборной России по квалификации чемпионата мира сыграли в пятницу без сюрпризов. Хорватия была сильнее Кипра, забив в конце каждого тайма (Иван Перишич, Йошко Гвардиол и Марко Ливайя). К тому же Лука Модрич умудрился не забить 11-метровый.
Словения победила на Мальте (4:0).
В турнирной таблице Хорватия лидирует по разнице мячей. Словения отстает на шесть очков, Словакия - на 7.
Протокол игры
|45' Перишич Иван (0:1)
|80' Гвардиол Йошко (0:2)
Михаил Неофитос • Андреу Стелиос • Сотериу Костас • Иоанну Николас • Псалтис Парис • Артиматас Костакис 33' 69' ( Лойзу Лойзос ( 69') • Кастанос Григорис • Авраам Андреас 44' 61' ( Антониадес Мариос ( 61') • Питтас Яннис 46' ( Ционис Маринос ( 46') • Сотириу Пиерос 85' ( Какулис Андроникос ( 85') • Папулис Фотис 69' ( Кириаку Хараламбос ( 69')
Запасные: Панайоту Николас • Деметриу Мариос • Гогич Александрос • Деметриу Деметрис • Элиа Мариос • Креванос Антреас • Rafail Mamas
Ливакович Доминик • Станишич Йосип • 61'Чалета-Цар Дуе • Гвардиол Йошко • Соса Борна • Влашич Никола 69' ( Брекало Йосип ( 69') • Модрич Лука • Брозович Марсело • Ковачич Матео 33' 63' ( Пашалич Марио ( 63') • Перишич Иван • Крамарич Андрей 68' ( Ливайя Марко ( 68')
Запасные: Слуга Симон • Уремович Филип • Шкорич Миле • Иванушец Лука • Вида Домагой • Грбич Иво • Баришич Борна • Понграчич Марин • Якич Кристиян
08 октября. Стадион "АЕК Арена".
Протокол игры
|27' Иличич Йосип (0:1)
|50' Шпорар Андраж (0:2)
|60' Иличич Йосип (0:3)
|67' Сеско Бенджамин (0:4)
Бонелло Анри • Шоу Курт • Пепе Энрико • Мускат Зак • Мбонг Джозеф • 66'Пизани Стивен 68' ( Каруана Тристан ( 68') • Теума Тедди • Аттард Кейн • Димеч Шон 57' ( Сатариано Александер ( 57') • Монтебельо Лука 80' ( Дегабриэль Юрген ( 80') • Мбонг Пол 57' ( Гамбин Люк ( 57')
Запасные: Samir Arab2 • Велла Данстэн • Микаллеф Карл • Греч Джейк • Галеа Джейк • Борг Стив • Греч Мэттью
Облак Ян • Карничник Зан • Бийол Яка • Мевля Миха • Балковец Юре • Гнезда-Черин Адам • Куртич Ясмин 82' ( Элшник Тими ( 82') • Иличич Йосип 72' ( Захович Лука ( 72') • Ловрич Санди 71' ( Горенц-Станкович Йон ( 71' ) • 88'Вербич Беньямин 61' ( Сеско Бенджамин ( 61') • Шпорар Андраж 61' ( Чрнигой Домен ( 61')
Запасные: Колманич Жан • Рогель Жан • Векич Игор • Блажич Миха • Тиянич Давид • Штулац Лео • Белек Вид
08 октября. Стадион "Та-Кали".