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Чемпионат мира по футболу 2022

Хорватия победила киприотов, Словения одолела Мальту

08 Октября 2021 • 23:39 Комментировать
Мальта
0:4
Словения
окончен

Соперники сборной России по квалификации чемпионата мира сыграли в пятницу без сюрпризов. Хорватия была сильнее Кипра, забив в конце каждого тайма (Иван Перишич, Йошко Гвардиол и Марко Ливайя). К тому же Лука Модрич умудрился не забить 11-метровый.

Словения победила на Мальте (4:0).

В турнирной таблице Хорватия лидирует по разнице мячей. Словения отстает на шесть очков, Словакия - на 7.

Протокол игры  
Кипр 0:2 Хорватия
    45' Перишич Иван (0:1)
    80' Гвардиол Йошко (0:2)
Михаил Неофитос Андреу Стелиос Сотериу Костас Иоанну Николас Псалтис Парис Артиматас Костакис   33'   69' (Лойзу Лойзос (   69') Кастанос Григорис Авраам Андреас   44'   61' (Антониадес Мариос (   61') Питтас Яннис   46' (Ционис Маринос (   46') Сотириу Пиерос   85' (Какулис Андроникос (   85') Папулис Фотис   69' (Кириаку Хараламбос (   69')
Запасные: Панайоту Николас Деметриу Мариос Гогич Александрос Деметриу Деметрис Элиа Мариос Креванос Антреас Rafail Mamas
Ливакович Доминик Станишич Йосип   61' Чалета-Цар Дуе Гвардиол Йошко Соса Борна Влашич Никола   69' (Брекало Йосип (   69') Модрич Лука Брозович Марсело Ковачич Матео   33'   63' (Пашалич Марио (   63') Перишич Иван Крамарич Андрей   68' (Ливайя Марко (   68')
Запасные: Слуга Симон Уремович Филип Шкорич Миле Иванушец Лука Вида Домагой Грбич Иво Баришич Борна Понграчич Марин Якич Кристиян
08 октября. Стадион "АЕК Арена".
Протокол игры  
Мальта 0:4 Словения
    27' Иличич Йосип (0:1)
    50' Шпорар Андраж (0:2)
    60' Иличич Йосип (0:3)
    67' Сеско Бенджамин (0:4)
Бонелло Анри Шоу Курт Пепе Энрико Мускат Зак Мбонг Джозеф   66' Пизани Стивен   68' (Каруана Тристан (   68') Теума Тедди Аттард Кейн Димеч Шон   57' (Сатариано Александер (   57') Монтебельо Лука   80' (Дегабриэль Юрген (   80') Мбонг Пол   57' (Гамбин Люк (   57')
Запасные: Samir Arab2 Велла Данстэн Микаллеф Карл Греч Джейк Галеа Джейк Борг Стив Греч Мэттью
Облак Ян Карничник Зан Бийол Яка Мевля Миха Балковец Юре Гнезда-Черин Адам Куртич Ясмин   82' (Элшник Тими (   82') Иличич Йосип   72' (Захович Лука (   72') Ловрич Санди   71' (Горенц-Станкович Йон (   71'   88') Вербич Беньямин   61' (Сеско Бенджамин (   61') Шпорар Андраж   61' (Чрнигой Домен (   61')
Запасные: Колманич Жан Рогель Жан Векич Игор Блажич Миха Тиянич Давид Штулац Лео Белек Вид
08 октября. Стадион "Та-Кали".

 

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окончен Гибралтар 0:3 Черногория
окончен Чехия 2:2 Уэльс
окончен Кипр 0:3 Хорватия
окончен Латвия 0:1 Голландия
окончен Германия 2:1 Румыния
окончен Мальта 0:4 Словения
окончен Эстония 2:0 Беларусь
окончен РОССИЯ 1:0 Словакия
окончен Исландия 1:1 Армения
окончен Турция 1:1 Норвегия
окончен Лихтенштейн 0:4 Северная Македония
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09.10  16:00 Литва ... Болгария 3.7 3.25 2.17
09.10  19:00 Шотландия ... Израиль 2.03 3.35 4
09.10  19:00 Азербайджан ... Ирландия 3.4 3.25 2.3
09.10  19:00 Финляндия ... Украина 3.8 3.3 2.11
09.10  19:00 Грузия ... Греция 3.35 3.2 2.33
09.10  19:00 Швеция ... Косово 1.41 5 7.6
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09.10  21:45 Польша ... Сан-Марино 1.01 30 60
09.10  21:45 Фарерские острова ... Австрия 16 7 1.2
09.10  21:45 Венгрия ... Албания 1.91 3.35 4.6
09.10  21:45 Люксембург ... Сербия 7.2 4.4 1.48
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09.10  21:45 Молдова ... Дания 23 8.6 1.14
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