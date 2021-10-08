Хорватия победила киприотов, Словения одолела Мальту

Соперники сборной России по квалификации чемпионата мира сыграли в пятницу без сюрпризов. Хорватия была сильнее Кипра, забив в конце каждого тайма (Иван Перишич, Йошко Гвардиол и Марко Ливайя). К тому же Лука Модрич умудрился не забить 11-метровый.

Словения победила на Мальте (4:0).

В турнирной таблице Хорватия лидирует по разнице мячей. Словения отстает на шесть очков, Словакия - на 7.