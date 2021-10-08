В Госдуме предложили провести товарищеский матч между Россией и Украиной

Депутат Государственной думы РФ Виталий Милонов предложил провести товарищеский поединок между футбольными сборными России и Украины. По его мнению, это будет отличная игра.

Милонов считает, что такой поединок можно провести в декабре.

«Можно провести такой матч под эгидой дружбы и объединения народов после окончания тура национальных первенств и перед началом отпусков футболистов. Это будет очень круто.

Предлагаю РФС обратиться к украинским коллегам с такой инициативой», — цитирует Милонова «Спорт-Экспресс».

На текущий момент Россия в рейтинге ФИФА занимает 37-е место, Украина находится на 27-й позиции.