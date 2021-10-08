Манчини допустил, что Балотелли может вернуться в сборную Италии

Наставник сборной Италии Роберто Манчини отреагировал на возможное возвращение в национальную команду форварда Марио Балотелли. Сейчас нападающий играет за турецкий клуб "Адана Демирспор".
По словам специалиста, двери в сборную открыты для всех. Манчини не исключает, что может возобновить сотрудничество с Балотелли.
«Если будет шанс, проанализируем все возможные варианты для национальной команды», — цитирует Манчини Football Italia.
До этого Италия в полуфинале Лиги наций проиграла Испании со счётом 1:2. В матче за третье место итальянцы встретятся с Бельгией.
Манчини до этого работал с Балотелли в "Манчестер Сити".