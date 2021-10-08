Аргентина с Месси не смогла забить Парагваю

В рамках отборочного турнира чемпионата мира-2022 сборная Аргентины на выезде встречалась с командой Парагвая. Поединок, состоявшийся в городе Асунсьон, завершился вничью со счетом 0:0.
На протяжении матча «альбиселесте» имели преимущество в моментах и владении мячом, однако не смогли воплотить его в забитые мячи.
Лидер аргентинцев Лионель Месси отыграл весь поединок.
Протокол игры
Силва Энтони • Рохас Роберт • Гомес Густаво • Альдерете Омар • Арзамендия Сантьяго 74' ( Гонсалес Карлос III ( 74') • Морель Хорхе 63' ( Лусена Анхель ( 63') • Алонсо Хуниор • 65'Вильясанти Матиас 21' 89' ( Бальбуэна Фабиан ( 89') • Альмирон Мигель • Санабрия Антонио 74' ( Санчес Ричард II ( 74') • Ромеро Анхель 89' ( Эскобар Хуан ( 89')
Запасные: Гамарра Алехандро • Ортис Херардо • Агилар Альфредо • Кардосо Оскар • Matias Espinoza • Хименес Гастон • Перес Эрнан
Мартинес Эмилиано • Молина Науэль • Ромеро Кристиан • Отаменди Николас • Акунья Маркос 57' ( Тальяфико Николас ( 57') • Ди Мария Анхель 67' ( Гидо Родригес ( 67') • Де Пауль Родриго 67' ( Гомес Алехандро ( 67') • Паредес Леандро • Ло Чельсо Джовани 76' ( Гонсалес Николас ( 76') • Месси Лионель • Корреа Хоакин 76' ( Альварес Хулиан ( 76')
Запасные: Монтьель Гонсало • Песселья Херман • Мартинес Лукас II • Аларио Лукас • Армани Франко • Муссо Хуан • Паласиос Эксекиэль
08 октября.