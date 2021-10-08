Аргентина с Месси не смогла забить Парагваю

В рамках отборочного турнира чемпионата мира-2022 сборная Аргентины на выезде встречалась с командой Парагвая. Поединок, состоявшийся в городе Асунсьон, завершился вничью со счетом 0:0.

На протяжении матча «альбиселесте» имели преимущество в моментах и владении мячом, однако не смогли воплотить его в забитые мячи.

Лидер аргентинцев Лионель Месси отыграл весь поединок.