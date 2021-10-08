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Чемпионат мира по футболу 2022

Аргентина с Месси не смогла забить Парагваю

08 Октября 2021 • 08:09 Комментировать
Парагвай
0:0
Аргентина
окончен

В рамках отборочного турнира чемпионата мира-2022 сборная Аргентины на выезде встречалась с командой Парагвая. Поединок, состоявшийся в городе Асунсьон, завершился вничью со счетом 0:0.

На протяжении матча «альбиселесте» имели преимущество в моментах и владении мячом, однако не смогли воплотить его в забитые мячи.

Лидер аргентинцев Лионель Месси отыграл весь поединок.

Протокол игры  
Парагвай 0:0 Аргентина
Силва Энтони Рохас Роберт Гомес Густаво Альдерете Омар Арзамендия Сантьяго   74' (Гонсалес Карлос III (   74') Морель Хорхе   63' (Лусена Анхель (   63') Алонсо Хуниор   65' Вильясанти Матиас   21'   89' (Бальбуэна Фабиан (   89') Альмирон Мигель Санабрия Антонио   74' (Санчес Ричард II (   74') Ромеро Анхель   89' (Эскобар Хуан (   89')
Запасные: Гамарра Алехандро Ортис Херардо Агилар Альфредо Кардосо Оскар Matias Espinoza Хименес Гастон Перес Эрнан
Мартинес Эмилиано Молина Науэль Ромеро Кристиан Отаменди Николас Акунья Маркос   57' (Тальяфико Николас (   57') Ди Мария Анхель   67' (Гидо Родригес (   67') Де Пауль Родриго   67' (Гомес Алехандро (   67') Паредес Леандро Ло Чельсо Джовани   76' (Гонсалес Николас (   76') Месси Лионель Корреа Хоакин   76' (Альварес Хулиан (   76')
Запасные: Монтьель Гонсало Песселья Херман Мартинес Лукас II Аларио Лукас Армани Франко Муссо Хуан Паласиос Эксекиэль
08 октября.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины
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