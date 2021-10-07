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​В сборной России новая потеря – проблемы у Макарова

07 Октября 2021 • 19:55 Комментировать

Сборная России потеряла ещё одного футболиста. Валерий Карпин рассказал журналистам о том, что в среду на тренировочном занятии проблема с икроножной мышцей возникла у полузащитника Дениса Макарова.

По словам Карпина, Макаров уже прошёл обследование. После тренировки станет известно, останется ли футболист в расположении команды для подготовки к игре против Словении, которая пройдёт 11 октября.

Ближайшую игру сборная России проведёт в пятницу, 8 октября. В Казани команда Валерия Карпина примет Словакию. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России Денис Макаров
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