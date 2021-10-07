​Сборная России помогла больному ребёнку

Сборная России оказала финансовую помощь больному ребёнку. Об этом сообщается на страничке мальчика в «Инстаграме, которую ведёт член его семьи.

11-летний Эмир Зиннатуллин борется с целым рядом болезней. Футболисты и тренеры российской сборной выделили средства для лечения ребёнка, которые член семьи Эмира назвал очень своевременными.

«Сегодня вы меняете к лучшему жизнь одного маленького человека. Пусть это станет вашей доброй традицией!» - говорится в сообщении.

Отметим, что в пятницу в Казани сборная России проведёт матч отбора на чемпионат мира 2022 года против сборной Словакии.