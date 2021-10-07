Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 192 Комментарии
Чемпионат мира по футболу 2022

​Сборная России помогла больному ребёнку

07 Октября 2021 • 19:35 Комментировать

Сборная России оказала финансовую помощь больному ребёнку. Об этом сообщается на страничке мальчика в «Инстаграме, которую ведёт член его семьи.

11-летний Эмир Зиннатуллин борется с целым рядом болезней. Футболисты и тренеры российской сборной выделили средства для лечения ребёнка, которые член семьи Эмира назвал очень своевременными.

«Сегодня вы меняете к лучшему жизнь одного маленького человека. Пусть это станет вашей доброй традицией!» - говорится в сообщении.

Отметим, что в пятницу в Казани сборная России проведёт матч отбора на чемпионат мира 2022 года против сборной Словакии.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная России
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
Видео комментарии
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 07 Октября
19:35 · Чемпионат мира 2022
​Сборная России помогла больному ребёнку
18:56 · Чемпионат мира 2022
​Депай показал, как напугал Дюмфриса видео
17:04 · Чемпионат мира 2022
​В МИД России оценили ролик УЕФА, где Крым изображён как часть Украины 4
15:44 · Англия. Премьер-лига
​Сборники из Бразилии и Аргентины не помогут клубам АПЛ в ближайшем туре
14:18 · Чемпионат мира 2022
​Украинка Монзуль обслужит матч Андорра – Англия
11:53 · Чемпионат мира 2022
Глебов прибыл в расположение сборной России
11:46 · Чемпионат мира 2022
Словакия огласила заявку на матч со сборной России 1
10:26 · Чемпионат мира 2022
В Катаре рассказали, сколько потратили на подготовку к чемпионату мира
09:41 · Чемпионат мира 2022
Гилерме: «Дзюба много сделал для сборной»
06 Октября
23:32 · Чемпионат мира 2022
​Червиченко: Глебова тяжело назвать игроком уровня сборной России 1
23:24 · Чемпионат мира 2022
Колыванов: Обидно за Глушакова 1
23:16 · Чемпионат мира 2022
​Глебов рассказал, как узнал от Карпина о вызове в сборную России 1
23:12 · Чемпионат мира 2022
Глушаков рассказал о своём повреждении 1
23:04 · Чемпионат мира 2022
​Карпин отреагировал на вызов Глебова в сборную России 1
22:39 · Чемпионат мира 2022
Червиченко прокомментировал травму Глушакова 1
Все новости
Рекомендуем