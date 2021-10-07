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Чемпионат мира по футболу 2022

​В МИД России оценили ролик УЕФА, где Крым изображён как часть Украины

07 Октября 2021 • 17:04 Комментировать (4)

В МИД России дали комментарий по поводу ролика УЕФА, ставшего обсуждаемым. В этом ролике, напомним, на карте Европы Крым обозначен как территория Украины. При этом уже семь с лишним лет Крым входит в состав России.

Мария Захарова, являющаяся представителем МИД России, во время брифинга заявила, что УЕФА не должен втягивать себя в провокационные действия украинских чиновников. Захарова сказала, что такие ролики являются провокационными. Представитель МИД вспомнила о лозунгах на форме сборной Украины и подчеркнула, что УЕФА должен обратить внимание на недопущение проникновения в футбол агрессивных и экстремистских идей.  

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Евро-Футбол.Ру,
УЕФА Мария Захарова
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Комментарии (4)
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ингерман
07 Октября 2021 в 19:03
ай и туц почемуй-та успомнився ослик иа-иа.. с лопнуцым шареком и пустым гаршочеком.. )))
Crocodile
07 Октября 2021 в 18:23
"При этом уже семь с лишним лет Крым входит в состав России". - слово "аннексирован" пишется так.
Crocodile
07 Октября 2021 в 18:20
ыхы.
енто как если бы геноссе Хитля заявил, шо ненада отэто тут палитеку приплитать.
Don sangre
07 Октября 2021 в 18:07
Я анархист футбольный поэтому мне энти разборки до одного места. Что Гондурас что Украина что наша любимая Раша....
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