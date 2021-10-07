​В МИД России оценили ролик УЕФА, где Крым изображён как часть Украины

В МИД России дали комментарий по поводу ролика УЕФА, ставшего обсуждаемым. В этом ролике, напомним, на карте Европы Крым обозначен как территория Украины. При этом уже семь с лишним лет Крым входит в состав России.

Мария Захарова, являющаяся представителем МИД России, во время брифинга заявила, что УЕФА не должен втягивать себя в провокационные действия украинских чиновников. Захарова сказала, что такие ролики являются провокационными. Представитель МИД вспомнила о лозунгах на форме сборной Украины и подчеркнула, что УЕФА должен обратить внимание на недопущение проникновения в футбол агрессивных и экстремистских идей.