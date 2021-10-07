В Катаре рассказали, сколько потратили на подготовку к чемпионату мира

Власти Катара потратили сногсшибательную сумму на постройку стадионов и совершенствование инфраструктуры.

Посол Катара в РФ шейх Ахмед бен Насер бен Джасим Аль Тани уведомил о текущих тратах в 200 миллиардов долларов США.

«В эту сумму вошли затраты на строительство метрополитена, стадионов, аэропортов, нового города, порта. Хотим организовать турнир, от которого все будут в восторге. Хотим сделать Катар передовым государством, показывать пример во всём», - приводит слова посла ТАСС.

Напомним, что первенство мира 2022 года впервые состоится в зимний период. Турнир начнётся 18 ноября и продлится до 18 декабря.