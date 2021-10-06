Заболотный признался, что готов быть капитаном сборной России

Форвард сборной России Антон Заболотный отметил, что готов вывести команду на поле с капитанской повязкой.

«Каждый игрок может стать капитаном. Мы обговорили этот момент перед сентябрьскими матчами. Я готов, если тренер предложит. Для меня это огромная честь.

Если не дадут капитанскую повязку, не расстроюсь. Буду делать своё дело», - цитирует Заболотного «Спорт-Экспресс».

В ближайшую пятницу, 8 октября, сборная России примет сборную Словакии в рамках отбора на чемпионат мира. Игра пройдёт в Казани и начнtтся в 21:45 по московскому времени. Спустя три дня команда Валерия Карпина сыграет в гостях у Словении.