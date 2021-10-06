​Гилерме: «Мне пока не нужна операция»

Страж ворот сборной России Маринато Гилерме после тренировки в среду уделил время журналистам. Среди прочего, футболист высказался о проблеме с ахиллом, которая беспокоит его уже достаточно давно.

«У меня есть проблемы, нужно быть аккуратным. Но я никогда не буду рисковать своим здоровьем, я знаю свой организм. Операция мне пока не нужна», - высказался Гилерме.

В ближайшую пятницу, 8 октября, сборная России примет сборную Словакии в рамках отбора на чемпионат мира. Игра пройдёт в Казани и начнётся в 21:45 по московскому времени. Спустя три дня команда Валерия Карпина сыграет в гостях у Словении.