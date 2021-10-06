​УЕФА не отстранил арбитра Чакыра

Турецкий арбитр Джюнейт Чакыр получил назначение на матч сборных Германии и Румынии в отборе на чемпионат мира 2022 года. Это означает, что УЕФА не применил к Чакыру никаких санкций, хотя в Италии были уверены, что судью отстранят от работы. Об этом пишет Football Itaia.

Джюнейт Чакыр столкнулся с серьёзной критикой после работы на игре Лиги чемпионов между «Миланом» и «Атлетико». Итальянский клуб даже подавал официальную жалобу на действия арбитра.

Напомним, что «Милан» проиграл «Атлетико» дома со счётом 1:2. В концовке Джюнейт Чакыр назначил в ворота «россонери» очень сомнительный пенальти, который реализовал Луис Суарес.