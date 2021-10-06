Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 164 Комментарии
Чемпионат мира по футболу 2022

​УЕФА не отстранил арбитра Чакыра

06 Октября 2021 • 17:53 Комментировать
Германия
...
Румыния
1.12 10.00 20.00
08.10 21:45

Турецкий арбитр Джюнейт Чакыр получил назначение на матч сборных Германии и Румынии в отборе на чемпионат мира 2022 года. Это означает, что УЕФА не применил к Чакыру никаких санкций, хотя в Италии были уверены, что судью отстранят от работы. Об этом пишет Football Itaia.

Джюнейт Чакыр столкнулся с серьёзной критикой после работы на игре Лиги чемпионов между «Миланом» и «Атлетико». Итальянский клуб даже подавал официальную жалобу на действия арбитра.

Напомним, что «Милан» проиграл «Атлетико» дома со счётом 1:2. В концовке Джюнейт Чакыр назначил в ворота «россонери» очень сомнительный пенальти, который реализовал Луис Суарес.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Джюнейт Чакыр
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
Видео комментарии
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 06 Октября
17:53 · Чемпионат мира 2022
​УЕФА не отстранил арбитра Чакыра
17:31 · Чемпионат мира 2022
​Мбаппе пожертвовал 1,5 млн евро бонусов на благотворительность 1
16:29 · Чемпионат мира 2022
​Зуб мудрости помешал Каземиро отправиться в сборную Бразилии
16:15 · Чемпионат мира 2022
​Карпин на «детекторе лжи» признался, что Дзюба нужен сборной России - видео 1 видео
15:41 · Чемпионат мира 2022
​Мостовой допускает, что в коллективе сборной России есть проблемы 3
15:25 · Чемпионат мира 2022
​Самошников не сыграет против Словакии
14:44 · Чемпионат мира 2022
​Глушаков не поможет сборной России в октябре
14:39 · Чемпионат мира 2022
​«Нам что-то добавили в еду»: Игроки сборной Гвинеи-Бисау отравились перед матчем
11:51 · Чемпионат мира 2022
Испанские судьи отработают на матче Россия - Словакия
11:18 · Чемпионат мира 2022
Дешам: «С Мбаппе сборная Франции сильнее, чем без него»
10:19 · Чемпионат мира 2022
Мюллер признался, что избегает близких контактов с фанатами
10:15 · Чемпионат мира 2022
Каземиро не сыграет за сборную Бразилии из-за воспаления зуба 1
09:28 · Чемпионат мира 2022
Сёмин – о травме Головина: «Карпин придумает, кем его заменить»
08:54 · Чемпионат мира 2022
Карпин доволен формой Миранчука
08:33 · Чемпионат мира 2022
Лам выступил против проведения чемпионата мира каждые два года
Все новости
Рекомендуем