​Мбаппе пожертвовал 1,5 млн евро бонусов на благотворительность

С момента своего дебюта за сборную Франции Килиан Мбаппе получил приблизительно 1,5 миллиона евро бонусов за выступления. Все эти средства нападающий «ПСЖ» жертвовал на благотворительность. Об этом сообщает Get French Football News со ссылкой на L’Equipe.

Килиан Мбаппе впервые сыграл за сборную Франции весной 2017 года. Уже через шестнадцать месяцев вместе с национальной командой талантливый нападающий стал чемпионом мира. В финале мундиаля 2018 года в России французы обыграли хорватов.

Всего за сборную Франции Килиан Мбаппе провёл 49 матчей. В них нападающий забил 17 голов и отдал 16 голевых передач на партнёров.