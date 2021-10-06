Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 164 Комментарии
Чемпионат мира по футболу 2022

​Мбаппе пожертвовал 1,5 млн евро бонусов на благотворительность

06 Октября 2021 • 17:31 Комментировать (1)

С момента своего дебюта за сборную Франции Килиан Мбаппе получил приблизительно 1,5 миллиона евро бонусов за выступления. Все эти средства нападающий «ПСЖ» жертвовал на благотворительность. Об этом сообщает Get French Football News со ссылкой на L’Equipe.

Килиан Мбаппе впервые сыграл за сборную Франции весной 2017 года. Уже через шестнадцать месяцев вместе с национальной командой талантливый нападающий стал чемпионом мира. В финале мундиаля 2018 года в России французы обыграли хорватов.

Всего за сборную Франции Килиан Мбаппе провёл 49 матчей. В них нападающий забил 17 голов и отдал 16 голевых передач на партнёров.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Франции Килиан Мбаппе
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
JUMPER
06 Октября 2021 в 17:44
ай...маладэс панцанчик...))) и ни на какии замки древнявиковыя ни капил...проста атдал на блахатваритильнасть
малаимущим и страждущим...)))
Видео комментарии
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 06 Октября
17:53 · Чемпионат мира 2022
​УЕФА не отстранил арбитра Чакыра
17:31 · Чемпионат мира 2022
​Мбаппе пожертвовал 1,5 млн евро бонусов на благотворительность 1
16:29 · Чемпионат мира 2022
​Зуб мудрости помешал Каземиро отправиться в сборную Бразилии
16:15 · Чемпионат мира 2022
​Карпин на «детекторе лжи» признался, что Дзюба нужен сборной России - видео 1 видео
15:41 · Чемпионат мира 2022
​Мостовой допускает, что в коллективе сборной России есть проблемы 3
15:25 · Чемпионат мира 2022
​Самошников не сыграет против Словакии
14:44 · Чемпионат мира 2022
​Глушаков не поможет сборной России в октябре
14:39 · Чемпионат мира 2022
​«Нам что-то добавили в еду»: Игроки сборной Гвинеи-Бисау отравились перед матчем
11:51 · Чемпионат мира 2022
Испанские судьи отработают на матче Россия - Словакия
11:18 · Чемпионат мира 2022
Дешам: «С Мбаппе сборная Франции сильнее, чем без него»
10:19 · Чемпионат мира 2022
Мюллер признался, что избегает близких контактов с фанатами
10:15 · Чемпионат мира 2022
Каземиро не сыграет за сборную Бразилии из-за воспаления зуба 1
09:28 · Чемпионат мира 2022
Сёмин – о травме Головина: «Карпин придумает, кем его заменить»
08:54 · Чемпионат мира 2022
Карпин доволен формой Миранчука
08:33 · Чемпионат мира 2022
Лам выступил против проведения чемпионата мира каждые два года
Все новости
Рекомендуем