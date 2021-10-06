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Чемпионат мира по футболу 2022

​«Нам что-то добавили в еду»: Игроки сборной Гвинеи-Бисау отравились перед матчем

06 Октября 2021 • 14:39 Комментировать

В Африке скандал. Футболисты и технический штаб сборной Гвинеи-Бисау отравились в Марокко перед матчем против местной национальной команды в рамках отбора на чемпионат мира-2022. Как сообщает Football365, в ночь со вторника на среду у многих членов делегации наблюдалась диарея и рвота.

«Думаю, нам что-то добавили в еду. Весь технический штаб и 25 футболистов больны. Мы на связи с Африканской конфедерацией футбола», - высказался представитель сборной.

Футболисты были доставлены в больницу для более глубокого обследования. Матч Марокко – Гвинея-Бисау может быть перенесён, учитывая обстоятельства.

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Евро-Футбол.Ру,
сборная Гвинеи-Бисау
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