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Дешам: «С Мбаппе сборная Франции сильнее, чем без него»

06 Октября 2021 • 11:18 Комментировать

Рулевой сборной Франции Дидье Дешам поделился мнением о влиянии звездного нападающего Килиана Мбаппе на национальную команду.

«Не испытываю проблем с этим игроком, им легко управлять. Килиан – звено коллективной мысли. Он способен делать результат в одиночку, но при этом не отделяет себя от команды. Я рад иметь такого игрока в своем распоряжении. С ним сборная сильнее, чем без него», - приводит слова специалиста Le Parisien.

Ранее 22-летний нападающий заявил о готовности завершить международную карьеру.

В футболке национальной команды Мбаппе провел 46 поединков, в которых забил 17 мячей.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Франции Дидье Дешам Килиан Мбаппе
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