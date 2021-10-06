Дешам: «С Мбаппе сборная Франции сильнее, чем без него»

Рулевой сборной Франции Дидье Дешам поделился мнением о влиянии звездного нападающего Килиана Мбаппе на национальную команду.

«Не испытываю проблем с этим игроком, им легко управлять. Килиан – звено коллективной мысли. Он способен делать результат в одиночку, но при этом не отделяет себя от команды. Я рад иметь такого игрока в своем распоряжении. С ним сборная сильнее, чем без него», - приводит слова специалиста Le Parisien.

Ранее 22-летний нападающий заявил о готовности завершить международную карьеру.

В футболке национальной команды Мбаппе провел 46 поединков, в которых забил 17 мячей.