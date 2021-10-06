Мюллер признался, что избегает близких контактов с фанатами

Нападающий «Баварии» и сборной Германии Томас Мюллер дал интервью пресс-службе DFB, находясь в расположении «бундестим».

Форвард затронул такую важную тему в период пандемии, как общение с болельщиками.

«Я всё ещё стараюсь быть очень осторожным и избегаю прямых контактов с фанатами. По правде говоря, не совсем понимаю, как правильно себя вести. С большой неохотой даю автографы», - признался Томас Мюллер.

Игрок отметил, что дарить зрителям положительные эмоции – обязанность футболистов, но в нынешних реалиях реализовать это трудно из-за необходимости соблюдать санитарные нормы.

Возможность порадовать немецких болельщиков своей игрой у Мюллера будет 8 октября. Его национальная команда сыграет в рамках отбора к чемпионату мира с Румынией.