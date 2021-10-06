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Чемпионат мира по футболу 2022

Каземиро не сыграет за сборную Бразилии из-за воспаления зуба

06 Октября 2021 • 10:15 Комментировать

Хавбек мадридского «Реала» не сыграет за национальную команду Бразилии в предстоящих матчах квалификации ЧМ-2022. Об этом рапортует пресс-служба конфедерации футбола страны.

Как сообщил доктор сборной Бразилии Родриго Ласмар, полузащитник не сможет помочь команде из-за воспаления зуба мудрости. Каземиро порекомендовали провести около пяти дней без сильных нагрузок.

В октябре сборная Бразилии проведет три встречи. «Селесао» поочередно проведут поединки против Венесуэлы, Колумбии и Уругвая.

После восьми сыгранных туров бразильская команда лидирует в таблице, отпраздновав восемь побед.

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Евро-Футбол.Ру,
Каземиро
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