Каземиро не сыграет за сборную Бразилии из-за воспаления зуба

Хавбек мадридского «Реала» не сыграет за национальную команду Бразилии в предстоящих матчах квалификации ЧМ-2022. Об этом рапортует пресс-служба конфедерации футбола страны.

Как сообщил доктор сборной Бразилии Родриго Ласмар, полузащитник не сможет помочь команде из-за воспаления зуба мудрости. Каземиро порекомендовали провести около пяти дней без сильных нагрузок.

В октябре сборная Бразилии проведет три встречи. «Селесао» поочередно проведут поединки против Венесуэлы, Колумбии и Уругвая.

После восьми сыгранных туров бразильская команда лидирует в таблице, отпраздновав восемь побед.