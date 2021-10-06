Лам выступил против проведения чемпионата мира каждые два года

Бывший футболист «Баварии» и сборной Германии Филипп Лам раскритиковал идею Арсена Венгера проводить крупнейший турнир в футболе в два раза чаще.

«Совершенно не сомневаюсь в том, что ритм международных турниров должен оставаться прежним. Будучи футболистом, я убедился, что это удобный формат.

Каждые два года у нас крупный турнир благодаря чередованию чемпионатов Европы и мира. На мой взгляд, этого вполне достаточно», - приводит слова экс-защитника «бундестим» RMC, сказанные во время презентации логотипа Евро-2024.

Напомним, что следующий европейский континентальный форум пройдёт в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года.