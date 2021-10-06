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Чемпионат мира по футболу 2022

Лам выступил против проведения чемпионата мира каждые два года

06 Октября 2021 • 08:33 Комментировать
Германия
...
Румыния
1.12 10.00 20.00
08.10 21:45

Бывший футболист «Баварии» и сборной Германии Филипп Лам раскритиковал идею Арсена Венгера проводить крупнейший турнир в футболе в два раза чаще.

«Совершенно не сомневаюсь в том, что ритм международных турниров должен оставаться прежним. Будучи футболистом, я убедился, что это удобный формат.

Каждые два года у нас крупный турнир благодаря чередованию чемпионатов Европы и мира. На мой взгляд, этого вполне достаточно», - приводит слова экс-защитника «бундестим» RMC, сказанные во время презентации логотипа Евро-2024.

Напомним, что следующий европейский континентальный форум пройдёт в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Филипп Лам Чемпионат Мира
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