Новый лидер сборной России: Сможет ли Смолов заменить Дзюбу

В начале недели Валерий Карпин определился с окончательным списком футболистов, которые будут готовиться к матчам отбора к ЧМ-2022 со Словенией (8 октября) и Словакией (11 октября). Попадание в расширенный список Крицюка и Зиньковского, а затем их отсутствие в окончательном списке вряд ли кого-то сильно удивило, а вот отказ Дзюбы – серьёзный удар по атакующему потенциалу команды. Сетевое издание «Евро-футбол.Ру» оценило влияние Артёма Дзюбы на игру сборной России и перспективы Фёдора Смолова в качестве потенциального лидера национальной команды.

Окажись в окончательном списке Крицюк с Зиньковским, на результаты предстоящих матчей в Казани и Мариборе они вряд ли повлияли бы. Игру определяют такие футболисты, как Дзюба. Артём набрал прекрасную форму в «Зените», но предложение Карпина не принял. У форварда питерского клуба имеется конфликт с нынешним главным тренером сборной, и это никто не скрывает. Если бы Дзюба не отказался приезжать в расположение команды, тогда у Валерия Георгиевича была бы дополнительная головная боль. На основной состав претендовали бы и Дзюба, и Смолов, который здорово выглядит на старте сезона. Последнего Карпин, кстати, назвал лучшим форвардом страны прямо сейчас. В 9 матчах РПЛ в сезоне-2021/22 Смолов забил уже 6 мячей. Он делит второе место в бомбардирской гонке с Глушаковым («Химки»). Неожиданным лидером является Агаларов, на счету которого уже 8 результативных ударов. У Дзюбы в чемпионате России пока только 3 гола.

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С Хорватией тренерский штаб сборной России боялся пропустить гол, но со Словакией и Словенией нужно играть с позиции силы – обязательно забивать и выигрывать. Выход на замену Заболотного с Хорватией не так уж сильно и удивил, учитывая его способность цепляться за мячи. Но в предстоящих матчах нужен именно Смолов – человек, который умеет забивать.

Дзюба был настоящим лидером при Черчесове. Форвард получил капитанскую повязку, заводил партнёров перед и во время матчей и показывал пример, как нужно бороться до последнего. Но Артёма в команде сейчас нет, а лидер нужен. Все шансы занять место Дзюбы есть у Смолова. С мастерством у форварда «Локомотива» всё в порядке. Главное – проявлять лучшие качества в нужное время. Фёдор не должен уходить в тень и выключаться, когда что-то не получается. Теперь от него ждут голов, ассистов и проявления сильного характера.

Очевидно, что Дзюба и Смолов – сильнейшие российские форварды на сегодняшний день. Кто играет эффективнее? Сравниваем их статистические показатели в матчах за сборную России:

Статистический показатель Артём Дзюба Фёдор Смолов Возраст 33 года 31 год Матчи 55 41 Голы 30 15 Ассисты 16 2 Официальные матчи 41 19 Голы 27 5 Ассисты 14 2 Победные голы в официальных матчах 6 0

Показатели Артёма выглядят намного лучше. В 55 матчах за сборную он принял участие в 46 результативных атаках (30 мячей + 16 голевых пасов), а вот у Фёдора в 41 матче набралось лишь 17 участий в результативных атаках (15 мячей + 2 голевых паса). Особенно сильно заметна разница без учёта товарищеских матчей: у Дзюбы – 27 голов и 14 ассистов в 41 матче (1 результативное действие в среднем за игру), а у Смолова – 5 голов и 2 ассиста в 19 матчах (0,37 результативных действий в среднем за игру).

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Правда, если бы не покеры Дзюбы в ворота карликов Сан-Марино и Лихтенштейна, статистика выглядела бы не так солидно. Теперь у других форвардов будет возможность забивать голы пачками. Не исключено, что Дзюбы после устроенного демарша в сборной больше не будет, по крайней мере при Карпине. Что касается других российских нападающих, больше никто не тянет на роль лидера. Заболотный хорошо отрабатывает в обороне и подойдёт больше под топ-соперников, Соболев растерял форму и не всегда играет в основе «Спартака», Чалов просто выглядит хуже, чем два года назад, а Агаларов с Тюкавиным пока очень молоды. Получается, Смолов – безальтернативный вариант на позиции форварда. Получив доверие тренерского штаба, Фёдору под силу стать самой заметной фигурой в команде.

Владислав АВРАМЕНКО