Главные открытия и разочарования отборочного турнира к ЧМ-2022

Экватор квалификационного турнира к мундиалю уже позади. В европейском отборе командам остаётся провести по 3-4 матча, а интрига сохраняется во всех группах. Сетевое издание «Евро-футбол.Ру» рассказывает о главных открытиях и неудачниках отбора в Катар.

Открытия

Армения невероятно выглядела под руководством испанского специалиста Хоакина Капарроса в весенней части отбора, когда были поочерёдно обыграны Лихтенштейн (1:0), Исландия (2:0) и Румыния (3:0). В сентябре армяне успели поделить очки с Северной Македонией (0:0), а дальше случилось унизительное поражение от Германии (0:6). «Немецкая машина» в очной встрече скинула Армению с первого места в группе. Крупное поражение могло выбить Армению из колеи. В следующем туре Генрих Мхитарян вывел команду вперёд в игре со скромным Лихтенштейном, но соперник отыгрался (1:1). Впрочем, Армения удерживается на втором месте (11 очков). У Румынии на 1 очко меньше, у Северной Македонии – на 2, а Исландия сильно отстала.

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Дания весь 2021 год играет на кураже. Так было и на Евро-2020, так происходит и сейчас в квалификации на мундиаль. Дания – единственная сборная в европейском отборе, которая ещё не теряла очки. У подопечных Каспера Юльманна подобралась далеко не самая сложная группа (Шотландия, Австрия, Израиль, Молдавия и Фареры), но 6 побед в 6 матчах с разницей забитых и пропущенных 22:0 – впечатляющий показатель. Удивляет то, с каким напором датчане продолжают атаковать, когда уже комфортно ведут в счёте. Например, в предыдущем туре они забили два гола с минимальным интервалом в ворота Израиля, но оборотов даже не думали сбавлять и довели поединок до победы 5:0. Практически все футболисты выступают в топ-лигах Европы. Датчане играют в «Тоттенхэме», «Челси», «Лестере», «Милане», «Аталанте», «РБ Лейпциге» и так далее. Команда выглядит очень перспективно, и она готова сменить статус крепкого середняка на фаворита.

Разочарования

Ирландия проваливает отборочный турнир в Катар. «Парни в зелёном» попали в группу с Португалией, Сербией, Люксембургом и Азербайджаном, но оказались беспомощны в этой компании. После пяти туров у них в активе лишь два очка и никаких шансов на второе место. Сборная Ирландии должна была конкурировать с Сербией, но уже отстает от неё на 9 очков. «Парни в зелёном» не сумели даже справиться с Люксембургом (0:1) и Азербайджаном (0:0). В оправдание ирландцев можно сказать, что они едва ли не выиграли в Португалии в сентябре. На последней минуте первого тайма защитник Иган выпрыгнул выше всех и открыл счёт. Португалия долгое время не могла отыграться, но великий мастер Криштиану Роналду спас игру – на 89-й минуте сравнял счёт, а на шестой компенсированной вырвал победу для Португалии (2:1).

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Украина никак не может отпраздновать свою первую победу в отборе – 5 ничьих в 5 матчах. В марте на тот момент ещё подопечные Андрея Шевченко сыграли вничью с Францией, Финляндией и Казахстаном, а летом на Евро-2020 добрались до четвертьфинала. После завершения континентального первенства Шевченко со своими помощниками покинул национальную команду. Как выяснилось позже, Шевченко хотел продолжить работу, но случился конфликт с главой УАФ. На пост главного тренера сборной пригласили Александра Петракова, который два года назад выиграл с Украиной золото чемпионата мира U-20. Тренер сменился – ничьи остались. В сентябре Украина во второй раз играла с Казахстаном и уже в первом тайме могла крупно вести в счёте, но моменты не реализовала, а во втором тайме Казахстан героически вырвал ничью (2:2). Следующий матч сборная Украины вновь сыграла вничью – 1:1 во второй раз в отборе с Францией. Очевидно, против сильных сборных украинцам играть комфортнее, тогда как с аутсайдерами возникают проблемы. Могут они возникнуть и лично у Петракова, у которого произошёл конфликт с лидером сборной и «Аталанты» Русланом Малиновским. Тренер не вызвал его в расположение команды, чем взбесил поклонников футбола на родине. Несмотря на отсутствие побед, у Украины сохраняются неплохие шансы на попадание в стыковые матчи, ведь конкуренты по группе тоже теряют очки во встречах друг с другом.

Владислав АВРАМЕНКО