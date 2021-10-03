​Известны результаты обследования Глушакова

Денис Глушаков получил повреждение в субботнем матче «Химок» против тульского «Арсенала». Обследование выявило у опытного полузащитника микроповреждение задней поверхности бедра. Об этом на своих страницах сообщает sport24.

Решение по поводу краткосрочных перспектив Дениса Глушакова в сборной России будет принимать медицинский штаб национальной команды.

Напомним, что Денис Глушаков получил вызов в сборную России впервые с весны 2018 года.

В октябре российской национальной команде предстоит сыграть против Словакии и Словении в рамках отборочного цикла чемпионата мира 2022 года.