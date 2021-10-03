РФС рассказал о ситуации с Головиным – футболист получил травму

В воскресном матче чемпионата Франции между «Монако» и «Бордо» россиянин Александр Головин отметился голом и голевой передачей, но затем получил травму. Появилась информация о том, что полузащитник вряд ли поможет сборной России в октябрьских поединках против словаков и словенцев.

На официальном сайте РФС появилась информация о ситуации с Александром Головиным. В понедельник полузащитник пройдёт медицинское обследование в расположении «Монако». По итогам обследования станет понятно, сможет ли россиянин присоединиться к национальной команде.

Ближайший матч сборная России проведёт уже 8 октября.