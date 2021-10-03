Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 271 Комментарии
Чемпионат мира по футболу 2022

РФС рассказал о ситуации с Головиным – футболист получил травму

03 Октября 2021 • 20:52 Комментировать

В воскресном матче чемпионата Франции между «Монако» и «Бордо» россиянин Александр Головин отметился голом и голевой передачей, но затем получил травму. Появилась информация о том, что полузащитник вряд ли поможет сборной России в октябрьских поединках против словаков и словенцев.

На официальном сайте РФС появилась информация о ситуации с Александром Головиным. В понедельник полузащитник пройдёт медицинское обследование в расположении «Монако». По итогам обследования станет понятно, сможет ли россиянин присоединиться к национальной команде.

Ближайший матч сборная России проведёт уже 8 октября.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Монако Сборная России Александр Головин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 03 Октября
21:33 · Чемпионат мира 2022
​Известны результаты обследования Глушакова
20:52 · Чемпионат мира 2022
РФС рассказал о ситуации с Головиным – футболист получил травму
19:49 · Чемпионат мира 2022
​Головин вряд ли поможет сборной России в октябре
17:39 · Чемпионат мира 2022
​Защитник «Урала» вызван в сборную России
15:38 · Россия. Премьер-лига
Ионов получил травму перед матчами отбора к чемпионату мира
12:38 · Германия. Бундеслига
Розе: «Холлан – человек, а не машина»
10:01 · Россия. Премьер-лига
Захарян сможет сыграть за сборную 1
02 Октября
15:52 · Россия. Премьер-лига
Стала известна степень серьёзности травмы Самошникова – он не поедет в сборную
14:41 · Россия. Премьер-лига
Самошников не смог продолжить матч против «Нижнего Новгорода» из-за травмы 1
13:47 · Чемпионат мира 2022
«Желаю здоровья с таким количеством детей, то ли ещё будет»: Карпин поздравил жену с днём рождения 1
12:58 · Чемпионат мира 2022
Карпин вызвал Бакаева в сборную России 1
12:37 · Чемпионат мира 2022
Радослав Ковач советует Дзюбе завершить карьеру в сборной России 3
10:46 · Чемпионат мира 2022
Дибала пропустит матчи сборной Аргентины из-за травмы
09:07 · Чемпионат мира 2022
Черчесов: За чемпионат мира не получил ни машин, ни квартир 2
00:28 · Чемпионат мира 2022
Черчесов мог возглавить сборную Турции 1
Все новости
Рекомендуем