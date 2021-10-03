​Головин вряд ли поможет сборной России в октябре

В октябре сборную России ждут ключевые матчи против Словакии и Словении в отборе на чемпионат мира-2022. В этих играх команде Валерия Карпина вряд ли поможет Александр Головин, который получил травму в игре чемпионата Франции между «Монако» и «Бордо».

Источники сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» сообщили, что Головину предстоит обследование, и вероятность его отъезда в национальную команду очень низкая.

На текущий момент сборная России располагается на второй строчке в турнирной таблице отборочной группы Н. Команда Валерия Карпина уступает Хорватии только по разности забитых и пропущенных мячей.