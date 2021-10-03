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​Защитник «Урала» вызван в сборную России

03 Октября 2021 • 17:39 Комментировать

Учитывая кадровую ситуацию, в списке футболистов сборной России произошло пополнение. Вызов в главную команду страны получил 21-летний защитник «Урала» Арсен Адамов.

В сезоне 2021/2022 Арсен Адамов провёл за «Урал» 11 матчей. Результативными действиями защитник не отмечался.

За «Урал» Адамов выступает с января текущего года. Ранее защитник играл за «Ахмат», воспитанником которого он и является.

В октябре российскую сборную ждут два матча в рамках отбора на чемпионат мира-2022. Сначала команда Валерия Карпина примет Словакию, а затем сыграет против Словении на поле соперника.

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Евро-Футбол.Ру,
Урал Сборная России Арсен Адамов
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