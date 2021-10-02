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«Желаю здоровья с таким количеством детей, то ли ещё будет»: Карпин поздравил жену с днём рождения

02 Октября 2021 • 13:47 Комментировать (1)

Сегодня, 2 октября, свой день рождения отмечает супруга главного тренера сборной России Валерия Карпина – Дарья. Специалист поздравил жену посредством своего инстаграм-аккаунта, намекнув на очередное пополнение в семье.

«С днем рождения, любимая. Хочу пожелать тебе здоровья с таким количеством детей, а то ли еще будет», - гласит сообщение тренера в социальной сети.

Карпин занял пост наставника сборной России после чемпионата Европы-2020, сменив у руля Станислава Черчесова. Его контракт с национальной командой рассчитан до конца текущего года.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Дарья Карпина
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