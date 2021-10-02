Радослав Ковач советует Дзюбе завершить карьеру в сборной России

Экс-футболист московского «Спартака» Радослав Ковач поделился мнением о решении форварда петербургского «Зенита» Артёма Дзюбы отказаться от вызова в сборную России на матчи отборочного раунда чемпионата мира-2022. 33-летний нападающий не принял приглашение, сославшись на не лучшие физические кондиции.

«Дзюбе нужно больше отдыха для игры за «Зенит». Возможно, ему бы стоило завершить карьеру в сборной. Учитывая сам отказ, его вряд ли снова позовут», - приводит слова Радослава Sport24.

Дзюба выступает за национальную команду России с 2011 года. Он принял участие в 55 поединках, отметившись 30 забитыми мячами.

В октябре сборная России проведет поединки против Словакии и Словении.