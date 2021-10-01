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Чемпионат мира по футболу 2022

Венгер сначала испугался своей идеи проводить чемпионаты мира раз в два года

01 Октября 2021 • 21:24 Комментировать

Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер является главным поклонником идеи проведения чемпионатов мира по футболу каждые два года. Француз поделился своими первыми эмоциями от этого замысла.

- Даже я сначала, когда впервые об этом подумал, сказал: «Чёрт побери, ты шутишь?!» Я инстинктивно сразу пошел на попятную от своей идеи, потому что я знал, что всю жизнь чемпионаты мира проводились раз в 4 года, - приводит слова Венгера RMC.

Далеко не все поддерживают реформу имени Арсена Венгера. Главные аргументы против: турнир такого масштаба может потерять свою уникальность, а также перегруженный календарь.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсен Венгер
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