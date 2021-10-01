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Чемпионат мира по футболу 2022

Президент Лиги 1: «Я не против проведения чемпионатов мира раз в два года»

01 Октября 2021 • 17:50 Комментировать

На днях состоялось онлайн-заседание представителей различных мировых футбольных организаций – на так называемой встрече обсуждалось предложение ФИФА проводить чемпионаты мира раз в два года.

Стало известно, что президент французской Лиги 1 Ноэль ле Грэ не выступил против нового проекта, как это сделало большинство. Согласно информации, предоставленной авторитетным изданием L’Equipe, чиновник не стал категорически отбрасывать в сторону возможные нововведения.

Источник поделился, что ле Грэ на заседании сказал следующее: «Мы не можем себе позволить даже не рассматривать эти реформы. Почему мы слепо игнорируем все преимущества? Однако, нужно пересмотреть некоторые детали, потому что сейчас все выглядит очень неэффективно».

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Евро-Футбол.Ру,
ФИФА Ноэль ле Грэ
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