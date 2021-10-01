Флик огласил заявку сборной Германии на матчи октября

На сайте Немецкого футбольного союза опубликован список футболистов, вызванных в лагерь «бундестим» на октябрьские матчи.

Из примечательных моментов – возвращение в лагерь сборной Германии Марка-Андре тер Штегена. В последний раз вратарь «Барселоны» играл за сборную ещё в марте. Для Гинтера, перенёсшего ранее коронавирус, это первый вызов после чемпионата Европы.

Финальный список Флика выглядит следующим образом:

Вратари: Бернд Лено, Мануэль Нойер, Марк-Андре тер Штеген.

Защитники: Маттиас Гинтер, Тило Керер, Лукас Клостерманн, Давид Раум, Антонио Рюдигер, Нико Шлоттербек, Никлас Зюле.

Полузащитники: Карим Адейеми, Леон Горетцка, Кай Хавертц, Йонас Хофманн, Йозуа Киммих, Джамал Мусиала, Флориан Нойхаус, Марко Ройс, Флориан Вирц.

Нападающие: Тимо Вернер, Лерой Сане, Томас Мюллер, Серж Гнабри.

Немецкая сборная свой ближайший матч проведёт против 8 октября против Румынии.