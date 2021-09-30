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Романцев - о Дзюбе: Больше я бы его в сборную не звал

30 Сентября 2021 • 15:08 Комментировать
РОССИЯ
...
Словакия
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08.10 21:45

Бывший главный тренер сборной России и «Спартака» Олег Романцев прокомментировал отказ нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы от вызова в национальную команду.

По его словам, больше всего его удивило то, что Дзюба сам решил, готов он играть за сборную или нет. Также его удивило то, что нападающий раньше всегда хотел играть за Россию, а сейчас отказался. Романцев отметил, что после такого он бы игрока в сборную не вызывал, пишет «СЭ».

Напомним, что Дзюба отказался от вызова в сборную России, аргументировав это тем, что хочет сосредоточиться на игре за клуб.

В октябре команде Карпина предстоит сыграть со сборными Словакии (8 октября) и Словении (11 октября).

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Олег Романцев Артём Дзюба
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