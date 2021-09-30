Полузащитник «Зенита» вызван в сборную Колумбии

Хавбек петербургского «Зенита» Вильмар Барриос получил вызов в национальную команду Колумбии. Об этом рапортует пресс-служба сборной в твиттер-аккаунте.

Опорный полузащитник поможет своей стране в поединках отборочного раунда чемпионата мира-2022, которые состоятся в октябре. Колумбия поочередно проведет матчи против Уругвая, Бразилии и Эквадора.

По итогам девяти туров отбора колумбийцы набрали 13 баллов и располагаются на пятом месте в таблице.

В нынешнем сезоне чемпионата России 27-летний Барриос провел семь поединков, не отметившись результативными действиями.