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Чемпионат мира по футболу 2022

Полузащитник «Зенита» вызван в сборную Колумбии

30 Сентября 2021 • 12:40 Комментировать

Хавбек петербургского «Зенита» Вильмар Барриос получил вызов в национальную команду Колумбии. Об этом рапортует пресс-служба сборной в твиттер-аккаунте.

Опорный полузащитник поможет своей стране в поединках отборочного раунда чемпионата мира-2022, которые состоятся в октябре. Колумбия поочередно проведет матчи против Уругвая, Бразилии и Эквадора.

По итогам девяти туров отбора колумбийцы набрали 13 баллов и располагаются на пятом месте в таблице.

В нынешнем сезоне чемпионата России 27-летний Барриос провел семь поединков, не отметившись результативными действиями.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Колумбии Вильмар Барриос
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