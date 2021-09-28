​Мухин – о непопадании в итоговый состав сборной России: «Понимаю, что я слабее тех, кто вызван»

Хавбек Максим Мухин, который выступает за ЦСКА, высказался по поводу своего непопадания в итоговый состав сборной России на октябрьские матчи. В следующем месяце команде Валерия Карпина предстоят поединки против Словакии и Словении в отборе на чемпионат мира.

По словам Мухина, он не сильно огорчился из-за своего непопадания в финальный список игроков.

«Понимаю, что сейчас я слабее тех, кто вызван. В принципе, согласен с главным тренером», - высказался Мухин для sport24.

Отметим, что Максим Мухин оказался в списке футболистов, которые были вызваны в молодёжную сборную России на ближайшие отборочные поединки.