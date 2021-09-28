Ибрагимовича вызвали в состав сборной Швеции на октябрьские матчи отбора ЧМ-2022

Главный тренер сборной Швеции Янне Андерсон назвал игроков, которые будут играть в ближайших матчах отбора на чемпионат мира-2022 в Катаре. Напомним, что шведам предстоит сыграть со сборными Косово (9 октября) и Греции (12 октября).

Стоит отметить, что в заявке оказался нападающий «Милана» Златан Ибрагимович, которому на момент матчей будет уже 40 лет.

Вратари: Понтус Дальберг («Донкастер Роверс»), Кристоффер Нордфельдт (АИК), Робин Ульсен («Шеффилд Юнайтед»),

защитники: Людвиг Аугустинссон («Севилья»), Маркус Даниэльсон («Далянь Ифан»), Эмиль Крафт («Ньюкасл Юнайтед»), Виктор Линделёф («Манчестер Юнайтед»), Мартин Ульссон («Мальмё»), Маттиас Йоханссон («Легия»), Йоаким Нильссон («Арминия»), Карл Старфельт («Селтик»),

полузащитники: Йенс-Люс Каюсте («Мидтьюлланн»), Виктор Классон («Краснодар»), Альбин Экдаль («Сампдория»), Эмиль Форсберг («РБ Лейпциг»), Деян Кулушевски («Ювентус»), Кристоффер Олссон («Андерлехт»), Робин Квайсон («Аль-Иттифак»), Кен Сема («Уотфорд»), Маттиас Сванберг («Болонья»),

нападающие: Александер Исаак («Реал Сосьедад»), Исаак Кисе Телин («Бани Яс»), Йеспер Карлссон («АЗ Алкмар»), Магнус Эрикссон («Юргорден»), Златан Ибрагимович («Милан»).