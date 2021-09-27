Месси вызван в сборную Аргентины несмотря на недавние проблемы со здоровьем

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони огласил имена футболистов, которые вызваны на ближайшие матчи национальной команды в отборе на чемпионат мира против Парагвая, Уругвая и Перу.

Место в списке нашлось и для Лионеля Месси, который в последнее время испытывает проблемы с коленом. Из-за повреждения аргентинец пропустил матч своей команды в французском чемпионате против «Меца». Также сообщалось, что игрок может не сыграть против «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов, но он по итогу попал в заявку «ПСЖ».

Отметим, что помимо Месси в сборную также вызваны его одноклубники Леандро Паредес и Анхель ди Мария. Однако, Скалони снова проигнорировал Мауро Икарди, которого согласно слухам не хочет в коллективе видеть именно обладатель шести «Золотых мячей».