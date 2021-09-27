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Чемпионат мира 2022

Месси вызван в сборную Аргентины несмотря на недавние проблемы со здоровьем

27 Сентября 2021 • 21:09 Комментировать
Парагвай
...
Аргентина
08.10 03:00

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони огласил имена футболистов, которые вызваны на ближайшие матчи национальной команды в отборе на чемпионат мира против Парагвая, Уругвая и Перу.

Место в списке нашлось и для Лионеля Месси, который в последнее время испытывает проблемы с коленом. Из-за повреждения аргентинец пропустил матч своей команды в французском чемпионате против «Меца». Также сообщалось, что игрок может не сыграть против «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов, но он по итогу попал в заявку «ПСЖ».

Отметим, что помимо Месси в сборную также вызваны его одноклубники Леандро Паредес и Анхель ди Мария. Однако, Скалони снова проигнорировал Мауро Икарди, которого согласно слухам не хочет в коллективе видеть именно обладатель шести «Золотых мячей».

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины
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