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Чемпионат мира 2022

Пеле выписался из больницы и сразу обратился к Месси

27 Сентября 2021 • 14:31 Комментировать
Парагвай
...
Аргентина
08.10 03:00

Легендарный бразильский футболист Пеле выписался из больницы. Он сразу же обратился к Лионелю Месси через свой «Инстаграм», чтобы поздравить аргентинца с рекордом по количеству голов за южноамериканские сборные.

Пеле извинился за то, что так поздно поздравляет Месси с рекордом, но отметил, что не хотел упустить эту возможность. Также он выразил надежду, что Месси сумеет добиться успеха в «ПСЖ» вместе с Мбаппе и Неймаром, которых он назвал своими друзьями.

Напомним, что Пеле восстанавливался после небольшого ухудшения здоровья из-за удаления опухоли.

Ранее Лионель Месси оформил хет-трик в ворота Боливии. Таким образом на его счету стало 79 голов в составе национальной команды, что позволило ему обойти Пеле, у которого 77 голов.

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Евро-Футбол.Ру,
Пеле Лионель Месси
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