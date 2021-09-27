Пеле выписался из больницы и сразу обратился к Месси

Легендарный бразильский футболист Пеле выписался из больницы. Он сразу же обратился к Лионелю Месси через свой «Инстаграм», чтобы поздравить аргентинца с рекордом по количеству голов за южноамериканские сборные.

Пеле извинился за то, что так поздно поздравляет Месси с рекордом, но отметил, что не хотел упустить эту возможность. Также он выразил надежду, что Месси сумеет добиться успеха в «ПСЖ» вместе с Мбаппе и Неймаром, которых он назвал своими друзьями.

Напомним, что Пеле восстанавливался после небольшого ухудшения здоровья из-за удаления опухоли.

Ранее Лионель Месси оформил хет-трик в ворота Боливии. Таким образом на его счету стало 79 голов в составе национальной команды, что позволило ему обойти Пеле, у которого 77 голов.